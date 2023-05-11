想養狗狗發文求助惹熱議　網民列「8大條件」勸退：真的超麻煩

在工作難找、薪水不高的環境背景下，「單身貴族」的比例在台灣也大幅提升，有民眾甚至會選擇養寵物取代結婚、生小孩。近日有網友透露自己看到同事養狗狗非常羨慕，儘管已經有經濟能力可以負擔，仍遭到周遭朋友勸退，對此有不少人就整理出養狗必須考慮的8大重點，奉勸原PO「真的不要自找麻煩」。



看到狗狗可愛就好想養？他起心動念反遭朋友勸退

一名網友15日在PTT八卦版發文求助，原PO透露最近和同事的狗狗玩，突然覺得狗狗很可愛，原PO表示自己有經濟能力可以負擔飼養費用，於是起心動念想飼養狗狗，考慮犬隻容易掉毛的因素，原PO認為小型犬中約克夏很適合上班族飼養，「但朋友都在勸退，可是每次路上看到別人的狗就很想養，有沒有人可以勸退我不要養狗？」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼養狗前要三思啊▼▼▼

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「養狗」真的超麻煩？網友列出8點：養室內每天都要遛

對此不少人先點出狗狗需要每天遛狗，「我的勸退方法就是：還要常常外出遛狗，有夠麻煩」、「你住什麼房子？大樓高機率吵到別人，還有你家沒院子養室內勢必每天要遛」、「你有時間跟毅力每天遛狗嗎？」、「夏天冬天颳風下雨還是颱風都要遛狗，除非家裡有人幫忙分擔，不然很累非常累」、「狗沒有不拆家的，一天不遛個幾次會拆的更嚴重，家裡沒其他人基本可以免了」。

接著網友也點出養狗背後條件，「出國沒人幫忙顧，送寵物旅館一天一千起跳」、「醫藥費、手術費很貴」、「每次進出動物醫院檢查跟拿藥，就是好幾張小朋友在噴」、「狗狗沒有健保，看病很貴」、「光是那個掉毛我覺得你就會受不了」、「掉毛時你的鼻孔跟衣服都是毛」、「口水很臭」、「大小便不會自己去」、「你白天有時間陪牠嗎？」、「每天都要把屎把尿出門遛狗，出遠門要找寵物住宿，飼料費美容費生病看醫生的費用，真的不要自找麻煩QQ」。

也有人表示「過世的時候會讓你傷心到爆QQ」、「仔細想想牠未來一生會有什麼狀況及自己耐心及恆心到底能維持多久」、「台灣環境對養狗很不友善」。

部分網友則建議原PO，應該先衡量自身狀況，「可以養，但一定要保寵物醫療保險」、「狗是有錢有閒的人在養的，你會問就代表你不是這種人XDDD」、「教得好真的回家都很開心，至少有人會很開心的迎接你」，還有人勸說原PO「常常去朋友家拜訪就好」、「可以養貓，超可愛，心情好會幫你踏踏按摩」、「可以改養貓，但養貓需要人品，有些貓天生愛亂扒，溫柔的貓貓等於極品」、「先從倉鼠養起也可以，大便的臭味就能讓你遠離動物」。

《DailyView網路溫度計》最後也要提醒大家，飼養寵物前一定要先和家人、房東溝通，經評估確認有能力負擔再飼養，才能給動物一個溫暖又安全的家唷！

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