為讓心愛狗狗去遠些地方散步　鏟屎官們腦洞大開奇招帶牠們坐地鐵

狗狗，可以説是最受歡迎的家養寵物。雖然這些年貓咪的地位「後來居上」，但放眼全世界，狗子憑藉其，忠誠、護家、高服從性的優秀品質，穩穩掌控TOP 1的地位難以撼動~



美國是全世界養狗最多的國家，紐約則是全美養狗數量最多的城市之一。撿屎官們不管到哪裏，都喜歡帶着自家狗子一起，比如外出吃飯、遛彎、坐地鐵…

但是有些外向狗子容易打擾他人，於是紐約地鐵出台了「限寵令」：乘客可以攜帶寵物乘坐交通工具，但必須用揹包、口袋等把牠們裝起來，以免影響其他乘客。

「上有政策，下有對策」這絲毫沒有減弱大家帶狗出行的熱情，反而腦洞大開，各出奇招...►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

+ 13

1. 首先出場的是小型犬代表隊

因為個頭小，佔了極大的優勢，不管是帆布袋、雙肩包、手提包，都能輕鬆裝起來。

只露個小腦袋，實在是太可愛了！、「私家偵探辦案中，請勿圍觀蟹蟹」、窒息到無法進行形象管理…、我現在有點兒難受，但還是要保持圍笑、瞅啥瞅，沒見過狗坐地鐵？？

沒有揹包也照樣有辦法...、這兩隻的畫風就這樣跑偏了？？、這幾隻竟然有正兒八經的狗包包用？兄弟萌都別跟牠們玩兒！

2. 沒有裝不進的狗勾，只有不努力的撿屎官！

中大型崽子們雖然個個狗高馬大、但也根本難不倒機智的撿屎官！一時之間不知道該心疼憋屈的狗子、撿屎官的肩膀、還是顫抖的揹帶…

+ 12

最完美的「狗袋」組合！不僅完全符合地鐵規定，甚至還能展現狗子健壯的肌肉、一時分不清是帶着去買菜、還是去菜場買回來的「菜狗」、撿屎官的街拍神器、粉色的、毛茸茸…誰還不是小少女了呢！

規定必須裝在包裏是沒錯，但是也沒説，到底用什麼姿勢啊！規定必須裝在包裏是沒錯，但也沒説，jiojio不能露出來啊！

宜家或成最大贏家！宜家的招牌編織袋。憑藉其巨大的容量、過硬的質量，成為了最搶手的狗袋，甚至還有線上購物平台專門在賣。

用宜家購物袋二次加工成的狗袋，不開玩笑，是真的在賣，點進去買家評價還相當好！看看這個宣傳圖....沒狗的波妹兒都差點下單了！

3. 雖然日常出行的寵物裏狗子佔90%

但既然是「限寵令」，其他寵物也需要乖乖遵守~

昏昏欲睡的貓子、心中充滿了%**%￥#*（髒話警告）、只想趕緊回家、還有兔子、鸚鵡、雞..怎麼養啥的都有呢？？嚇哭了！！連蛇裝進包裏，也可以理直氣壯的上地鐵！

+ 1

想一想，如果枯燥的出行路上，有自家毛孩子的陪伴，也是相當治癒的體驗啦

睏了、累了、無聊了，擼擼毛孩子，瞬間就能「原地復活」實在太nice了吧！

延伸閱讀：暖心金毛尋回犬天天目送小主人上學3年不變 網民：這是天使！

+ 16

【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】