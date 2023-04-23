拉布拉多犬拒用狗門出入 一直狂拉門把學人類進屋 網民：成精了
撰文：中天新聞網
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現代不少人都是以養小孩的方式飼養寵物，這可能讓這些毛小孩們在不知不覺中也覺得自己是人類了。國外有隻黑色拉拉Kimi從小到大就是以「人類方式」開門進去家裡，但是近期馬麻想要讓牠像其他天真傻憨的汪星人一樣，用正常狗狗使用的方法進家門…
影片中，當Kimi試圖把門打開時，可以聽到牠馬麻說，「你不能用把手開門，你是狗！你要用狗門，這就是我們為你準備的初衷，變回一般正常狗狗吧～」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
網民替Kimi說出心底話
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根據美國養犬俱樂部（AKC）的建議，如果想教狗狗通過狗門，起初我們應該讓狗門保持開啟的狀態，接著到狗狗身處的另一端，用一些玩具和零食鼓勵牠們穿過去，讓牠們對通過狗門不會抗拒和害怕。
體內住著人類靈魂的Kimi讓許多網友笑翻，紛紛開玩笑表示，「汪：不好意思小姐！偶是個人類」、「汪：給偶打開這該死的門」、「汪：快開！被鎖在門外很丟臉」、「汪：你給了偶人名，所以偶要以人的方式活著！」「汪：要馬開門要馬給偶把鑰匙！」
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