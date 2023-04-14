寵物趣聞｜黑白雙色小狗憑奇特毛色分佈爆紅 網笑：以為是PS上去
撰文：聯合新聞網
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一般狗狗的毛色都是單色或均勻分佈，但有一隻小狗非常特別，頭和身體非常黑白分明，整顆頭都是黑色，身體則是純白，遠看還以為是拼接的。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
▼▼▼黑白雙色小狗▼▼▼
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網友分享一隻黑白混種小狗，特別的是這隻狗狗的黑毛都集中在頭部，身體則是純淨的白毛，原PO表示牠「不照鏡子的話一輩子都以為自己是白狗」。
網友笑：「黑狗穿白毛衣」、「這雙拼絕了」、「還以為頭是PS上去的」、「晚上出門可能會把人嚇死，看到一個無頭狗」、「做壞事不用戴頭套」、「個性也會黑白分明嗎」、「嚴重懷疑這是科學家的換頭手術實驗體」。
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