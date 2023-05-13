貓貓冷知識｜盤點貓鬍鬚的4大功能　可以招財仲會幫你守護愛情

貓奴們有撿到過貓咪鬍鬚嗎？傳說，貓咪鬍鬚還能可以招財喔！



貓咪鬍鬚還有什麼功能，一起來了解吧！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼貓鬍鬚冷知識▼▼▼

+ 14

關於貓咪鬍鬚的傳說

日本傳說：貓咪鬍鬚可以招財、除厄運

歐美傳說：守護愛情

對了！貓咪鬍鬚會自然掉落，千萬不可以亂剪喔！沒有鬍鬚的貓咪，就像失去感知的人類，可能會讓貓咪失去方向感。

貓咪鬍鬚長在哪裡？

觀察看看家裡的主子是不是這樣！

貓咪鬍鬚在：眼睛上方、臉頰兩側、口鼻周圍、前腳後方都有喔！

下來來看貓咪鬍鬚有哪些功能吧！

貓咪鬍鬚的 4 個功能

功能 1 ：保護眼睛

當有物體接近眼睛時，眼睛上的鬍鬚會感測，並引起眨眼反射喔！

功能 2 ：感受距離、氣流

鬍鬚可以幫助貓咪探索空間、捕捉氣流，在黑暗中避開障礙物喔！

功能 3 ：探測生命

前腳的鬍鬚可以判斷獵物是否還活著喔！

功能 4 ：表達情緒

觀察看看！當貓咪鬍鬚…

隨意放，代表貓咪情緒是平靜、放鬆～

向前伸，代表貓咪情緒是警戒、好奇！

向後收，代表貓咪情緒是害怕、緊張。

這樣有沒有更了解主子一點了呢？下次撿到鬍鬚，不要急著丟掉，也許能帶來好運喔❤️

延伸閱讀：貓貓冷知識｜盤點5個貓咪的快樂時光 無聲陪伴是主子對你的愛

+ 16

【本文獲「汪喵星球」授權轉載。】