貓貓冷知識｜為你揭開貓咪眼中的世界　喵星人天生近視係咪真？

你都不好奇，你在貓咪的眼中長怎樣嗎？



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貓咪的視力跟奴才不同，主子可能是天生近視眼？趕快下滑一起更了解貓咪的「視」界！▼▼▼

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貓咪「視」界大解析

貓咪是天生近視眼？！

正常人類可以看清楚六十公尺以內的物體，而貓咪只能看清楚六公尺以內的物品。所以跟人類相比，貓真的是「超級近視眼」喔！

雖然貓咪視力是近視，但動態視力比人類好很多喔！因為貓咪眼中的「桿狀細胞」數量超出人類。

因此，貓咪雖然沒辦法看清楚細節，但對高速移動的東西很敏銳，可以幫助他們在狩獵過程中，迅速捕捉快速改變方向的小動物！

貓咪看的到後方！

當貓咪直視前方時，雙眼的視野為 285 度喔！所以當你默默站在主子後面，他其實是看的到你的呦～

貓咪在晚上看得更清楚！

貓在昏暗光線下的視力，是人類的 6 到 8 倍。這是因為貓咪有大量的桿狀細胞，以及橢圓瞳孔、較大的眼角膜和絨氈層。所以貓咪在晚上看的比奴才清楚喔！

貓咪能看到什麼顏色？

貓咪最初被認為是色盲，目前研究顯示，貓咪比較能辦認黃色和藍色，其他則是深淺不一的灰色喔！

原來這就是貓咪眼中的世界～

觀察看看！家裡的主子是不是對藍色和黃色的玩具更有興趣呢？

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