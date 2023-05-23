貓貓冷知識｜為你揭開貓咪眼中的世界 喵星人天生近視係咪真？
撰文：汪喵星球
出版：更新：
你都不好奇，你在貓咪的眼中長怎樣嗎？
貓咪的視力好嗎？為什麼你默默靠近貓咪，貓咪都會發現？聽說貓咪在黑暗中，視力比奴才更好？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
貓咪的視力跟奴才不同，主子可能是天生近視眼？趕快下滑一起更了解貓咪的「視」界！▼▼▼
+12
貓咪「視」界大解析
貓咪是天生近視眼？！
正常人類可以看清楚六十公尺以內的物體，而貓咪只能看清楚六公尺以內的物品。所以跟人類相比，貓真的是「超級近視眼」喔！
雖然貓咪視力是近視，但動態視力比人類好很多喔！因為貓咪眼中的「桿狀細胞」數量超出人類。
因此，貓咪雖然沒辦法看清楚細節，但對高速移動的東西很敏銳，可以幫助他們在狩獵過程中，迅速捕捉快速改變方向的小動物！
貓咪看的到後方！
當貓咪直視前方時，雙眼的視野為 285 度喔！所以當你默默站在主子後面，他其實是看的到你的呦～
貓咪在晚上看得更清楚！
貓在昏暗光線下的視力，是人類的 6 到 8 倍。這是因為貓咪有大量的桿狀細胞，以及橢圓瞳孔、較大的眼角膜和絨氈層。所以貓咪在晚上看的比奴才清楚喔！
貓咪能看到什麼顏色？
貓咪最初被認為是色盲，目前研究顯示，貓咪比較能辦認黃色和藍色，其他則是深淺不一的灰色喔！
原來這就是貓咪眼中的世界～
觀察看看！家裡的主子是不是對藍色和黃色的玩具更有興趣呢？
延伸閱讀：貓貓冷知識｜盤點喵星人尾巴的9大秘密 大幅甩動不代表開心
+14
貓貓冷知識｜黑貓不受青睞卻有這7大好處 幸運的代表會加倍愛你貓貓冷知識｜貓咪為甚麼那麼喜歡電子設備？除了天性還有這個原因貓貓冷知識｜貓咪愛你的舉動 鬍鬚暗藏情緒 展露這處是依賴表現貓貓冷知識｜盤點5個貓咪的快樂時光 無聲陪伴是主子對你的愛貓貓冷知識｜貓咪飲食Q&A及乾糧優缺點 蛋白質不足難以均衡營養貓貓冷知識｜貓咪睡覺位置代表對奴才的想法 睡這裏是信任的表現貓貓冷知識｜貓咪愛磨爪子的原因及抓板挑選準則 材質要選這些
【本文獲「汪喵星球」授權轉載。】