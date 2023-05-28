毛孩冷知識｜貓狗做廁所跟屁蟲的5個原因 保護你的安全最窩心
撰文：汪喵星球
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你也有上廁所時，被毛孩盯著看、或是在外面抓門的經驗嗎？
毛孩一定對廁所充滿疑惑，為什麼奴才都在裡面待那～麼～久～伴隨一些神祕的水聲、奇奇怪怪的設備，好想進去一探究竟！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
▼▼▼你有什麼想過，說不定毛孩跟你進廁所是想保護你？！下滑一起來看成為廁所跟屁蟲的 5 個可能原因▼▼▼
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毛孩跟你進廁所的5大可能原因
1）領地意識
小知識：毛孩會用「氣味」標記領地。
當領地被門擋住，毛孩會想補強自己的氣味，避免領地被切割喔！
2）強大的好奇心
毛孩好奇心滿滿，看到關著門的廁所，就很想一窺究竟！
3）想保護你安全
在毛孩的世界，便便是最脆弱的時候。怕你受到攻擊，所以要待在廁所保護你。
4）廁所的誘惑
廁所有流動的水聲、衛生紙、奇怪的設備，對毛孩就像個遊樂園。
5）結伴行為
毛孩非常愛你和信任你，時時刻刻都要黏著你，就是不想離開你啦！
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