波蘭流浪貓紅遍歐洲　成為5星旅遊景點　遊客慕名而來為目睹一眼

許多人出遊會參考Google地圖的評價來安排行程，如果評分高達5顆星，真的非常吸引人想一探究竟！在波蘭的海港城斯塞新（Szczecin）就有一處景點，叫做「Kot Gacek」（貓咪蝙蝠），但其實這裡只是一隻流浪貓的盤據地，沒想到貓貓不僅成為了Google地圖景點，更獲得5星好評！



史上最萌景點！波蘭流浪貓「在Google地圖有名字」

「Kot Gacek」位在波蘭西北部的城市斯塞新，靠近德國邊境，附近也有不少知名景點，但以Google地圖評論來看，似乎都不敵這個「生物景點」令人嚮往。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼波蘭流浪貓成為5星旅遊景點▼▼▼

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原來，「Kot Gacek」是一隻名叫做「蝙蝠」的黑白賓士街貓的家，蝙蝠的個性親人，深受當地居民喜愛，因此許多人路過都會餵食蝙蝠，讓牠從一開始瘦弱的流浪貓，長成現在圓滾滾的可愛模樣。

軟萌圓滾街貓太可愛 歐洲各國慕名全都來看牠

蝙蝠的「走紅之路」要從2020年開始，當時當地媒體「wSzczecinie」發布了蝙蝠的一小段影片，讓牠的粉絲版圖直接擴展到鄰近歐洲國家，德國有人特地前往波蘭就為了看蝙蝠一眼。

至此之後，網路上來越多蝙蝠的粉絲，Google地圖甚至出現蝙蝠的專屬景點，超過3,600則評價，且大多都是5星好評，蝙蝠直接躍升斯塞新排名最高的旅遊景點。

蝙蝠住在卡祖布斯卡街一家商店外，有著屋頂的小木箱，嚴格來說蝙蝠並沒有主人，不過商店老闆會看顧牠，也替蝙蝠的小木屋貼上一張告示牌，路過的行人可以將零食放在蝙蝠的專屬罐罐中，也提醒遊客不要在蝙蝠睡覺時摸牠。

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