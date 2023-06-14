貓咪自發性膀胱炎成因及照顧方法　風險因子聚多該如何處理？

「為什麼他這麼頻繁進出貓砂盆，而且尿尿時好像很不舒服？」公貓Haru的體型雖大，但是內心卻是害羞膽小的小男生，只要有人來訪，Haru 會一溜煙地鑽到床底下，怎麼叫也不出來。今年的年節假期，主人小齡帶著 Haru 一起回南部老家，然而回家的過程並不順利，經過 2 個禮拜 Haru 還是很不放鬆，一直從貓砂盆進進出出，精神食慾也變差，而且排尿的姿勢好像有點怪怪的……



情緒壓力引起的自發性膀胱炎

臨床上，我們將所有出現下泌尿道症狀（例如頻尿、排尿困難、血尿、異常排尿行為等等）的貓，統稱為貓下泌尿道疾病（Feline lower urinary tract disease, FLUTD）或是貓下泌尿道症候群。但實際在臨床上，有很高比例的貓是找不出明確的病因的，特別是在年輕的公貓。隨著我們對於貓下泌尿道疾病的了解，漸漸的才暸解到這個病因很有可能就是「緊迫」這個大魔王！隨著醫學的進步，我們把這些因為「緊迫」造成的膀胱炎，稱作貓自發性膀胱炎(feline idiopathic cystitis, FIC)，是同時由生理和心理問題引起的疾病。統計上，這些出現泌尿道問題的貓，有超過 50-60% 是因為緊迫引起的膀胱炎，在年輕的公貓，比例甚至超過60-70%。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼貓咪自發性膀胱炎成因及照顧方法▼▼▼

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為什麼緊張會造成膀胱炎？

引起貓自發性膀胱炎最重要的機制，就是因為「緊迫」導致的「交感神經活化」。他會使膀胱內痛覺神經的敏感化、引起一系列神經內分泌系統的改變、改變泌尿上皮的通透性等等，最終導致膀胱黏膜上皮的受損發炎，而讓我們看到像是血尿、排尿疼痛或排尿困難、異常排尿行為、頻繁舔舐外陰部等等臨床症狀。

造成貓咪緊迫的可能原因

自發性膀胱炎不會是一天形成的，加上貓咪很會隱藏自己的不適，當我們看到症狀出現時，通常代表壓力已經累積好一段時間了。

因為我們無法完全了解貓咪到底在想什麼，所以更需要去找出環境中可能的緊迫因素。排除緊迫的第一步其實是確保有足夠的生存資源，而這包括了食物、水和貓砂三個部分。其他常見造成緊迫的原因如下：搬家或移動、新的家人或寵物加入、家人或其他寵物的離開、家人作息改變、時常有訪客、劇烈天氣變化或時常下雨、飲食改變、裝潢或施工噪音等等。

自發性膀胱炎的風險因子

自發性膀胱炎是一個難纏的疾病，臨床上的表現常會和其他泌尿系統疾病混淆。幸好，我們有找到一些貓自發性膀胱炎的風險因子，幫助我們更有把握去診斷出貓自發性膀胱炎。

自發性膀胱炎怎麼照顧？

．治療

完全的尿路阻塞和急性腎損傷：需要立即放置導尿管或進行膀胱穿刺，以疏通阻塞的泌尿道以及緩解膀胱內的壓力。

尚未出現完全泌尿道阻塞：可以考慮以環境改善和內科治療為主，而內科治療中又以止痛藥物為治療的關鍵。

．飲食

增加水份的攝取：以濕食（主食罐、生食、鮮食）為主食

保護膀胱內膜：補充糖胺聚醣（GAG）

緩解緊張情緒：補充色胺酸（Tryptophan）、維生素 B6

．環境改善

環境改善可以優先從貓砂盆開始，讓貓咪有個舒服的如廁環境。準備紓壓玩具、食物水碗的放置也很重要！

貓的自發性膀胱炎是一個難纏的疾病，除了症狀上不容易和其他泌尿系統疾病（例如結石、細菌感染或腫瘤等等）區別，控制上除了需要趕緊緩解泌尿道阻塞的壓力之外，也因為它和「壓力」非常有關係，更重要的是去進行環境的調整、止痛治療和營養的支持。自發性膀胱炎是一個需要主人與獸醫師密切配合的長期抗戰，如此才能有效改善臨床症狀並減少復發的機會。幸運的是，隨著年齡的上升，發生自發性膀胱炎的機會會慢慢下降，只要用正確的方式陪伴自己的寶貝，他還是可以開開心心的陪我們好久好久喔！

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