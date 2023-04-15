如何保持貓狗家居乾淨清香？這樣做去除毛孩異味　洗澡頻率要知道

看到認養中心裡面很多發著抖、等待一個好人家出現的可愛貓狗，想要許牠們和自己一個幸福快樂的未來，卻又聽說家裡有寵物很難維持整潔和無異味？

文：墨汁／滔客



家裡已經有狗大爺、貓公主的陪伴，每天享受天倫之樂的同時，家人朋友卻覺得你家裡到處都是貓狗的毛、貓砂屑和貓砂味？每天下班後回家看到貓咪們雖然很開心，但卻必須拿起掃把清理杯盤狼藉的地板、沾滿貓毛的沙發，都不夠時間陪貓咪們玩樂，享受一下歡樂時光？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼教你保持乾淨清香的家居環境▼▼▼

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1）小撇步讓你擺脫令人頭痛的異味、貓砂味

很多貓奴隸、狗主人們常為了如何維持家裡整潔而頭痛。雖然貓貓很可愛，但是貓砂若沒有處理好，卻很容易產生異味，甚至有時候寵物們還會在家具或地板上偷尿尿。貓咪和狗狗們攤在沙發上翻滾睡覺的可愛姿勢讓人無法招架，但留在沙發上的毛卻可能讓過敏體質的主人或朋友猛打噴嚏，甚至全身發癢。究竟養寵人家要怎麼維持家庭清潔？下面的幾個小撇步讓寵物主人輕鬆維持家庭清潔和芳香！

結紮才是王道

千萬不要以為貓咪和狗狗四處撒尿是在跟主人作對！發情的母貓、母狗會散發出費洛蒙，費洛蒙可隨風飄到1~2公里外，只要公貓、公狗聞到就會情不自禁、為愛瘋狂。這時候，受到費洛蒙吸引的公貓/狗就容易四處撒尿搶地盤，若是家有未結紮公貓、狗，牠們可能會在四處撒尿；若是你家有未結紮的母貓/狗，則有可能會引來外面的貓狗到你家門口、窗戶撒尿。

這樣的情形會因為一個結紮的小動作而輕鬆得到緩解，而且結紮好處多多，只要結紮過的貓咪，未來幾乎完全不會有生殖器官上的疾病（如子宮卵巢等器官疾病），有助延長貓咪的壽命。未結紮過的貓狗還容易為了尋找發情的異性自行逃家或在散步時暴衝亂跑，所以很多公狗就這樣走失了。

常幫貓咪清理貓砂

貓咪是很愛乾淨的動物，一旦貓砂髒了一段時間沒人清理，努力憋尿一陣子後，牠們很可能就會另覓新廁所，這時就很難控制是你的新地毯、絲綢棉被還是舒適的沙發要遭殃了。

所以，要避免家裡有異味，一定要記得定時清理貓砂，最好每天早晚清理一次，並且可以使用有淡淡馨香味、可包覆臭味的除臭型貓砂、竹炭吸臭粉等，讓家裡常保乾淨清新的空氣喔！

在這裡特別提醒，不建議主人使用添加強烈香味的貓砂，以免造成鼻子靈敏的貓咪們不舒服或是長期吸入化學香精影響健康。怕臭味的主人，建議使用添加天然精油的而不是化學香精的貓砂。

旋轉一下、貓砂不見！

如果貓咪的腳常常帶著許多貓砂出貓砂盆，弄得家裡處處是貓砂屑，牠們也不願意踩你精心放置的腳踏墊，硬生生的給你跨過去！其實，只要將貓砂盆轉180 度面向牆壁，貓咪出貓砂盆時就會被迫180 度大轉彎，再也無法跨過和無視於腳踏墊的存在。這樣大部分的貓砂屑就會被留在腳踏墊上面，減少家裡地板或床上的貓砂屑了！

每天帶狗狗出門放風、上廁所

相信狗爸媽們都再清楚不過，狗狗是多麼熱愛戶外運動的孩子！有些人因為忙碌而選擇讓狗狗在家裡面的報紙、廁所地板上廁所，這樣做雖然方便，卻會造成不易去除的異味，所以，要維持家裡的空氣清新沒有異味，最理想也對主人和對狗狗都健康的辦法，還是固定時間帶心愛的牠定時散步和上廁所。

無色無味超強「四級氨」

如果真的暫時無法改變沒時間帶狗狗出門的作息，建議狗狗一上廁所（或是貓咪偷尿尿）後就立即使用漂白水或是更安全無味、被封為除尿臭聖品的「四級氨」將地板及時拖乾淨。

因這些清潔用品多多少少都還是有些許化學成分，請記得清理完畢一定要再用清水拖一次才能離開！（並且建議不要長期使用） 這樣也有助於改善家裡的清潔和維持無異味。

2）毛絮定時梳毛和洗澡常識

春秋季是貓咪的換毛季節，而狗狗的換毛季節則一般在春夏季溫度升高的時節。要避免狗狗貓貓的毛在家裡到處飛舞，造成生活環境的髒亂或是引起人體過敏，最好的方法是在換毛高峰期「天天」幫心愛的寵物梳毛。

「噁～」吃進去的就要吐出來

像貓咪若是常吐造成家裡環境很難維持清潔，也可能是因為換毛季節時，牠們自行舔毛清潔身體的時候，吃入太多的毛而引發腸胃不適。這時候，多幫牠們梳毛和多餵牠們化毛膏應該可以改善這個問題，不過要是貓咪食慾不振、精神不佳，很可能是因為生病才導致嘔吐的，一定要趕緊帶去看醫生！

HELP！是時候找專業醫生了

另外，皮毛染上蟎蟲或者虱蚤，甚至是腸道寄生蟲都會直接導致嚴重掉毛，可以的請盡量避免帶貓狗去草地、灌木叢、樹林等地方，如果真的有嚴重掉毛現象，記得趕快帶牠們去看醫生，一般狀況下吃藥即可改善。

「洗澡」跟掉毛／皮膚病有絕對關係

減少貓狗掉毛還有一個共通的注意事項，就是在乾燥的季節不要常常幫牠們洗澡。

洗澡會破壞動物皮毛的正常保護物質，造成動物掉毛，若有必要洗澡時，也應該盡量選擇成分是天然的洗澡精，先倒適量在手上並加水揉搓至起泡，千萬不要將高濃度的洗澡精直接倒在寵物的身上，避免太刺激皮膚導致掉毛。

而貓咪因為自己會洗澡，更不需要常常洗澡冒風險，若是牠們不小心弄得很髒，不能用濕布擦拭就可以解決的話，洗澡後也要記得一定要完全將他們擦乾，不然更容易造成皮膚病和掉毛喔！

陽光是最棒的「免費」保健品

當然，獸醫有說，良好的陽光照射有助於狗狗貓貓的皮毛健康。所以，若是寵物長時間待在家裡沒辦法出去走走，記得保持家中充足的陽光照射不要讓窗簾擋住了。當然，一定要記得讓寵物隨時可以補充水分，才不會曬太陽曬到脫水了！

靜電刷 & 黏毛器

市面上有賣許多沾毛和對付貓狗毛的好工具可供選擇，如靜電刷、黏紙滾等等，可以彌補換毛季節時就算梳得很勤，還是飛舞在空中和沾在衣服或是傢俱上的毛絮。貓咪幾乎無時無刻不在舔毛，而貓咪的口水是目前最多人的過敏原。目前防止這個過敏原讓皮膚瘙癢最好的辦法，就是不斷地清潔，隨時將貓咪舔落的毛清理乾淨。隨手可得、低價又方便的黏毛器就變成了目前最普遍的好幫手。

DIY噴霧器：噴3下、一網打盡

除了黏紙滾，若是想去除空氣中的貓毛，可以將澆花器的噴頭調成噴霧功能，往空氣中噴幾下，讓貓毛附著在水滴上掉落地面，再用布質拖把將貓毛一次掃起。

DIY毛毛網羅拍

若是不喜歡水氣讓家裡太濕的主人，可以把家裡的鐵衣架凹成一個拍子形狀，套上不用的絲襪並在家裡揮舞，絲襪產生的靜電可以讓細小的毛絮附著在拍子上，方便一次清理。

超好用橡膠手套

至於布質家具上面的細毛，則可以用一般市面上打掃用的膠質手套輕輕抹過，利用膠質手套產生的靜電將毛絮集中在一起處理。

香噴噴水氧機 : 人/喵/狗都健康

市面上還有一些產品如空氣清淨機或是超音波香氛噴霧器，利用具有包覆臭味分子的專利液體，或是純天然不傷貓身也不影響人類健康的精油，來去除空氣中的異味。這些產品日新月異，都可以幫助維持家裡空氣清新無異味。

最近非常流行的香氛水氧機，只要加入純天然的純精油，可以自然地去除家裡因寵物產生的異味和貓砂盆的味道，又可以幫助主人保持愉悅的心情，更不會因為吸入過多化學香精而傷身。

貓咪 VS 香氛 注意事項：

貓咪的腎臟對於任何合成香精和高濃度的精油都無法代謝，建議貓奴們家裡不要使用任何化學香精成分的芳香品如地板清潔劑、芳香劑、廁所除臭液..等。但別以為天然精油貓咪就絕對可以使用。

天然植物中，『萜烯』含量過高的精油，會造成貓咪腎臟不易排出而中毒。

那..... 1%的安全濃度要如何計算呢？如果你的水氧機容量是100~200ml的話，請在水箱裡加入1～2滴精油即可，不可因味道不夠濃郁就一直添加，也不建議連續不間斷使用（用太久其實味覺也會疲乏而失去薰香的效果）。而薰衣草和羅馬洋甘菊稀釋精油或純露，還是目前醫生用來安定貓咪情緒最安全的首選。（請稀釋後再使用！）

一起來DIY除臭噴霧吧！

家裡沒有水氧機？

沒關係，DIY除臭噴霧也超簡單。將100ml的酒精倒入噴瓶中，再加入3種你喜歡味道的精油各1滴（尤加利或茶樹可殺菌；薰衣草可平復鎮靜貓咪情緒）即可做成DIY噴霧，別對著貓咪噴而是噴入有異味的貓砂盆或是貓咪尿尿的地方，即可天然有效的去除異味。

貓咪「禁用」精油盤點

你知道那些精油含有濃度過高的萜烯，不適合貓咪使用的嗎？以下貓咪禁用精油給大家參考，請問直接使用這些精油於貓咪身上（如按摩）：

檸檬/甜橙/紅柑/桔/葡萄柚/萊姆/佛手柑/松/黑雲杉/冷杉/杜松/丁香/薄荷/玉桂/肉桂/茶樹/雪松/松/香茅。

延伸閱讀：寵物健康｜貓狗居家毒物成分列表 打造寵物友善環境飼主必睇

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大人們，靠你們了！

貓狗就像是小孩子，牠們的行為需依賴有能力的飼主去判讀並想辦法處理一些衍生出的問題，牠們並無意也不會刻意造成主人的困擾，只要主人稍微調整一下習慣，馨香整潔的居家環境就舉手可得，這些問題一旦解決了，主人就可以開心的享受貓狗帶來的天倫之樂而不是取而代之的頭痛和困擾。

有了正確的寵物常識和這些保持家裡整潔的妙方，想養貓咪或狗狗應該可以不再卻步，仔細思考是不是時候該為家裡添一隻寵物，許這些等待認養的可愛孩子們和你的家庭一個幸福快樂的未來吧？

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【本文獲「滔客」授權轉載。】