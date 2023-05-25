浴室裝潢完成虎斑貓卻離奇消失　主人急報警並挖開地板後令人傻眼

還好有及早發現不然這下就悲劇了。一名飼主在裝修浴室完成後意外發現自家愛貓離奇消失，嚇得他立刻報警請消防隊人員前來查看，好在貓咪最後找到了，但牠卻差點被活埋在浴室地板裡面。



綜合外媒報導，美國北卡羅萊納州瑟夫城消防局(Town of Surf City Fire Department)日前在官方Facebook粉專上面分享一段離奇事件，有一名男子因為愛貓不見了打到消防局請求協助，警消到男子家中後才發現這戶人家正在翻修家裡的浴室，結果把浴室裝修好了之後愛貓卻離奇在房子內蒸發。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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男子懷疑貓咪可能在裝修的途中跑進浴室的夾層裡面受困，警消立刻將浴室地板挖開來，這才發現消失許久的貓咪竟然窩在浴室地板內的洞中，所幸警消發現的快立刻將貓咪救起，不然這隻貓再晚一些被發現可能就會變成浴室的一部份。

瑟夫城消防局人員表示，接獲民眾報案後他們立刻拿起工具拆掉淋浴間的地辦，最終終於在地板內部的洞找到虎斑貓，虎斑貓相當淡定的坐在坑洞內，發現獲救後還馬上跳進警消懷中撒嬌，可愛的模樣讓飼主跟消防員都被融化了。瑟夫城消防局也藉由這件事情提醒民眾，家裡在整修時請務必注意調皮搗蛋會亂鑽的毛小孩。

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