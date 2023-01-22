水族館員工帶企鵝回家暫養　虎斑貓目睹魚乾被吃　當場目瞪口呆

當動物園場館維修時，動物又該放在哪兒呢？一間水族館整修，讓員工把企鵝帶回去暫住在自己家，小企鵝跟前跟後，像極了黏媽媽的小朋友。



陸媒報導，廣州一間水族館先前進行裝修，讓一名女飼育員把企鵝帶回家暫住一天，小企鵝完全不怕生，把小姊姊的住處當自己家一般，到處跑來跑去，更把飼育員當作媽媽，她走到哪企鵝就跟到哪，非常黏人；甚至她加快腳步，企鵝也會小跑步追過來。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼虎斑貓目睹魚乾被企鵝吃掉後當場傻眼▼▼▼

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到了午餐時間，飼育員拿貓咪的魚乾餵食企鵝，企鵝仰頭張大嘴巴，她幫忙將魚乾塞入喉嚨，這時一隻虎斑貓路過，目睹自己食物被吃的現場，瞬間定格傻住，接著假裝沒事默默路過。

網友表示：「養企鵝在家不用開冷氣嗎？」、「貓咪感覺失寵了」、「貓咪看到企鵝應該很傻眼」、「動物園整修，獅子老虎誰要領回家？」、「我也好想在家養企鵝喔」。

先前台灣國立海洋生物博物館由於飼養容量已達上限，標售非保育類企鵝4種共36隻，包括巴布亞企鵝、頰帶企鵝、阿德利企鵝、馬可羅尼企鵝，消息一出引發網友熱議甚至笑說想揪團購，但館方公布投標資格須為野生動物飼養業、批發業，還要提供飼育場地及環境清單，才能接受投標。

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