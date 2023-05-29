靈性流浪貓獨坐門外狂叫求收編　搞笑互動笑翻網友：是在吵架嗎？

國外有名網友日前在社群平台抖音上分享一段影片，內容是有天原PO在家門外看見一隻不知道打哪來的貓咪坐在地上瘋狂對自己「喵喵叫」，直擊這一幕的她則是傻眼的對貓咪講道理，表示自己家裡已經有貓貓了，沒有辦法再收留另隻寵物，並直接請對方離開，搞笑互動讓不少網友笑翻。



從抖音用戶@jacglobalinc上傳的影片中可以看到，網友家門口有隻灰色貓貓張著圓滾滾大眼睛，嘴巴似乎是「念念有詞」般不斷喵喵叫，而原PO則是認真的對著這隻不請自來的貓咪說「你來錯地方了！我有寵物了，你最好離開喔！」面對人類的回答，貓咪則是不甘示弱的回應，相當有個性的可愛模樣融化不少網友的心。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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而網友上傳了第二、三支影片向廣大網友更新後續，表示這隻灰色貓貓外表相當乾淨，看起來不像是流浪貓，推測應該是附近住戶的寵物跑出來溜噠，且自己家裡養的兩隻貓咪當時看見門外的「不速之客」時表現得相當激動，因此自己實在無法再多收養第三隻貓咪了。

影片被分享到網絡上後，累積超過1800萬次觀看次數，大批網友看了都留言直呼「我相信他沒有走錯！他需要你！」、「從沒看過這麼愛吵架的貓」、「這隻貓咪簡直是我的靈魂動物」、「怎麼捨得不讓他進家門啦」、「讓那個小寶貝進去啦」、「我聽到貓咪說『讓我進去！』了。」

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