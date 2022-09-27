寵物健康｜大熱天如何避免寵物中暑？　獸醫提出解決方法飼主必睇

高溫濕熱，毛小孩也可能受到熱傷害，台灣獸醫呂信彰提醒，八哥犬、法國鬥牛犬、北京狗、扁臉貓等口鼻短小寵物容易中暑，如有異常喘氣、精神萎靡、黏膜潮紅、流黏稠口水等症狀，就應立即就醫。



台灣新北市政府動物保護防疫處副處長黃嘉文表示，最近豔陽高照、高溫頻破紀錄，許多人受不了，當然動物也難以承受高溫，就接獲不少毛小孩中暑案例，飼主務必提高警覺。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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黃嘉文指出，犬隻體溫高於人體1至2度，且無法以皮膚來調控體溫，僅能靠腳掌及吐舌頭來降溫，如果沒有喝水，又處於高溫環境下，中暑風險偏高。

不少飼主在大熱天牽著狗狗外出散步，發現毛小孩突然大口喘氣、口吐唾沫、走路搖擺、失去平衡及異常虛弱，奄奄一息，此時該怎麼辦呢？

呂信彰指出，與人中暑的急救相似，毛小孩中暑後，第一時間移至蔭涼通風處，讓毛寶貝補充水分，並採取降溫措施，可以用水將全身澆濕，迅速降溫。如果寵物已經昏厥，不可以強灌喝水，以免嗆傷，並儘快送到動物醫院搶救。

至於貓咪，則多半在屋內中暑，如果室溫過高、空調太弱或換氣不充分，貓咪無處可躲，也無法控制體溫，以致出現熱傷害，等到主人回到家，發現不對勁，此時就醫，可能已經來不及。如何避免毛小孩中暑、熱傷害？呂信彰提出3大建議：

▸給予充足、乾淨的飲用水。



▸室內開啟空調冷氣，或使用風扇來降低溫度。



▸避免在中午帶寵物外出散步，在戶外活動時，應攜帶飲水器具，讓狗狗適時補充水分。



呂信彰表示，毛小孩中暑症狀為心跳加快、體溫升高、異常喘氣、萎靡虛弱、活動力變差、走路搖擺、牙齦黏膜潮紅、流黏稠口水，嚴重時可能腹瀉、嘔吐、休克或昏迷。若毛寶貝出現嚴重症狀，務必趕緊送到動物醫院急救。

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