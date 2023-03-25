4個貓咪踩鍵盤所出現的問題及解決方法　黑mon不是壞機而是......

貓咪愛電腦和鍵盤這個事實，貓奴們不論被奴役時間的長短，應該已經見識過許多次。而貓咪輕鬆踩過或一屁股坐在鍵盤上除了萌爆你、讓你無法專心完成電腦上的工作之外，破壞力也驚人。

文：墨汁／滔客



亂打字、刪除檔案、把快贏了的遊戲關掉、檔案未儲存直接關機這些根本家常便飯，只要事後擺出一副「怎麼了？怎麼了嗎？」的無辜臉，就算改了工程師老爸的程式碼，害老爸要花幾個小時來除錯，也只是換來爸爸的一句「你這個壞蛋.....」加上「輕拍屁股上的灰塵」，最後還配上「用力的親親」......貓咪根本搞不清楚是做了好事還是錯事。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

不知道當你的貓咪蹂躪過你的鍵盤之後，你是否Google過如何修復電腦的一些怪象？如果你有這麼做，你會發現你並不孤單。根據美國全美寵物用品協會(American Pet Products Association) 數據顯示，目前全美有4,700萬家庭裡有一隻貓以上——可想而知這將近五千萬隻熱愛電腦和鍵盤的貓咪一共造成了多少電腦IT相關問題。因此，美國貓咪飼主們除了熱烈討論喵星人是否藉由使用電腦來計畫如何佔領統御地球人之外，最熱門的話題就是：救救我吧！我的貓不知道對我的電腦做了甚麼........

以下是Caster貓咪雜誌統計出四個最常見貓咪「使用」電腦後，主人最常見的IT問題及解決方式，希望藉由IT達人的教學，能幫助同在苦海「痛並快樂著」的貓奴們，更快速的解決毫無頭緒的電腦狀況。

▼▼▼貓咪踩電腦鍵盤出現的問題及解決方式▼▼▼

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1）打字時忽然出現各種奇特的狀況

有時候貓咪不知道按了甚麼鍵盤後，導致你在打字的時候，忽然所有英文變成大寫、無緣無故某些字被反白、有些字又會不見，或者視窗不斷自動最小化.....

科技部落格Ubuntuboss.com 系統工程師葛瑞許（Jaco Toledo Gerrish）表示，這種狀況應該是按到了黏滯鍵功能（Sticky Keys），通常是因為貓咪不斷點擊或一屁股坐在 shift按鍵上，連續按超過5次而造成的。

要在Windows系統下修復這個問題，只需要再連續按shift按鍵5次即可。你應該會聽到「嗶嗶嗶嗶」四聲，打字即可恢復正常。不過這個快速按鍵只有Windows才有，Mac使用者必須手控進入系統來修復這個問題。

2）螢幕90度轉向或上下顛倒

美國IT達人表示，這個大概是最常見由貓咪造成的電腦問題。這種狀況通常發生在貓咪（神奇地）同時按下 Ctrl + Alt（option） 和上下左右箭頭其中一個按鍵的時候。你的螢幕會隨著貓咪按下的任何一個方向鍵旋轉。

要解決這個問題，只要同時按下 Ctrl + Alt（option） + 向上的箭頭即可。

3）電腦螢幕一片漆黑

按甚麼鍵電腦都不回應？！不要緊張，你的電腦不是徹底的掛了。

科技顧問公司CIO Mainstreet的負責人Marcel Vachon表示，貓咪和你的電腦溫存過後，若是你的電腦螢幕忽然全黑，甚麼都看不見了，最常見的原因是貓咪按（踩）到了「螢幕調暗功能鍵」。他自己的貓就做過類似的事情不少次，而首次發生時，連他這樣的科技人都會忽略最簡單的原因，開始往太複雜的方向思考，繞了一大圈結果只是螢幕被調到太暗。

所以他呼籲貓奴們，當電腦螢幕一片黑暗，先別緊張，直接先按螢幕調亮的按鍵就可以了，不要急著把電腦拆開.......

4）螢幕顏色怪異，黑白色相反

你的貓咪可能按到了顛倒顯示器顏色的按鈕。

總部位於美國奧蘭多的科技 服務公司TechOTG負責人AJ Santos表示，當你的電腦發生這種狀，你可以到「放大鏡」功能中，關閉設定裡面的「顏色反相」即可回螢幕的原色。

Windows使用者可以壓住Windows按鍵同時按一下加號「 + 」（點一下就放開），然後放開Windows按鍵。你的放大鏡應該就會出現了，這時你的螢幕上的東西會看起來非常大。這時候再同時按下 Ctrl + Alt + i 按鍵，即可關閉／開啟顏色反相功能，讓螢幕顏色回復正常。

Mac使用者則必須到「輔助使用選項」來調整。按下 option + command + F5即可進入「輔助使用選項」。然後在「顯示」底下勾選或取消「反轉顯示器顏色」（Invert dispay colors)

*最新版Mac因為F5躲在觸碰式顯示條裡，需再多長按fn鍵才能進入「輔助使用選項」喔！。



貓咪不是故意的 把鍵盤收好就好

對於電腦（鍵盤）常被貓咪亂按而真的感到很困擾的主人，你可能不知道，貓咪喜歡電腦的原因除了體溫較高的牠們喜歡手提電腦溫暖舒適的感覺外，還有這是主人最常長時間給予關注的物品。

對牠們來說，想要你注意牠，陪伴牠，牠就得多霸佔你的目光，擋住電腦螢幕或是電視螢幕也就變成牠們爭寵的方式。所以請別因此而生氣，或者誤以為貓咪故意搗亂而教訓牠們。貓咪不是故意的，最簡單解決貓咪亂按電腦的方式，就是把鍵盤／手提電腦蓋好、收好。別跟你的電腦和貓咪過不去！

延伸閱讀：貓貓冷知識｜WFH時主子喜歡霸佔鍵盤和電腦？ 這5大原因奴才要知

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