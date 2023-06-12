狗狗遭遺棄收容所外 2個月後終得到領養 來接牠的人竟然是他！
撰文：狗與愛的世界
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嗨，我是小軟柿子。世界上有比失而復得更快樂的事情嗎？
Part 01
這隻狗子叫「Cow」，有人發現牠被拴在了收容所外面的柵欄上，狗子十分焦慮，有人靠近時會發出低吼。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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工作人員嘗試着靠近，用嬰兒的低語聲跟牠交流，讓牠慢慢平靜下來。Cow被留在收容所裏，兩個月後性格慢慢開朗了起來，會主動與人貼貼。可惜，牠一直沒有遇到合適的領養家庭。
就在工作人員發愁的時候，一位神秘的男子出現了……是Cow的主人！原來狗子並不是被遺棄的，而是被偷走的，但不知為何，偷狗賊又把牠送到了收容所。
主人也沒放棄，一直在找，直到看見了收容所的領養信息，便趕了過來。見到主人，Cow可太開心了。隔着玻璃門都能感受到牠的喜悦，上躥下跳地瘋狂撓門。
這大概是牠到收容所兩個月以來，最開心的時刻了。見面的瞬間，直接就跳進了主人的懷裏，孩子激動得就差説話了。就這樣，Cow快樂地回家了。
雖然被迫與家人分開了幾個月，但他們從沒有忘記彼此。
Part 02
另一位小哥也有類似的經歷，他養了一隻大型貴婦犬，2個多月前走丟了...
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全家人到了很久都沒有找到，但小哥不肯放棄，他每天下班都出去貼傳單。終於，功夫不負有心人。前段時間，狗子被家人找到了，他們決定給小哥準備一個驚喜。
所以，當他像網友一樣貼完傳單沮喪地回家時，卻看到愛犬在門口迎接自己。一人一狗都相當激動，狠狠地擁抱在一起。在場的人都感動了嗚嗚。
最後，希望所有走丟或者被偷的狗子，最後都能回到主人身邊！
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