流浪狗偷窺妻子三個月更常跟著外出　丈夫感到異常　結局卻很溫暖

大家好，我是糖刺梨。韓國一位大叔向記者反映：自家屋外總有一隻流浪狗狗在監視他們一家人。



這種情況已經持續了3個月，在此期間，牠不靠近也不離開，搞得大叔滿腦子都是問號。有一次，他走近觀察過狗狗，發現牠有兩顆蛋蛋後恍然大悟：沒準牠是看上自家小女狗了。可當他把自家狗狗帶出門和牠碰面後，他發現流浪狗狗對自家狗狗沒有一丁點興趣。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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看牠一臉高傲，旁若無人的樣子就知道，牠同時對大叔也不感興趣。大叔愈發疑惑，既然狗狗對他和家裏的狗狗都不感興趣，卻一直待在家門口乾什麼呢？直到有一天，他發現這隻狗狗有兩幅面孔。某天下午，狗狗突然興奮地朝着馬路跑去，大叔這才發現，原來是妻子回家了，而狗子正是朝着妻子跑去。

和牠平時的冷漠完全相反，狗狗對妻子異常熱情，笑臉咧到了耳朵根，高興地蹦蹦跳跳。大叔這才知道，牠總是往家裏看，是因為牠很喜歡自己的妻子。原來，這隻狗狗和妻子的感情已經很深。由於大叔不願意再多養狗狗，妻子便在私下裏偷偷餵養這隻流浪狗。

由於是在冬天遇到狗狗的，妻子便給牠取名叫冬天。妻子原本以為餵完冬天後，牠就會回家。沒想到冬天就留在屋子的外面再也沒離開過。

儘管牠流浪了很久，卻非常紳士。三個月來，牠從沒有踏進房間一步。

可每當妻子要出門的時候，牠就一定會開心地跟上，給她當保鏢。一家人越看冬天越心疼，妻子為牠準備了羽絨棉被和狗窩，可冬天也只是在樹下睡着，絕不給家裏添任何麻煩。

見冬天這麼乖巧，大叔動搖了自己不再養狗的念頭，他們一致決定：要收養冬天。所以，故事的結局非常美好：一家人帶冬天去醫院檢查時，醫生説冬天一切都非常健康。

慢慢地，牠習慣了寵物繩，也會為主人的愛和原住民爭風吃醋。

原來牠不是在監視一家人，而是牠認定了大叔的妻子是個善良的人，想要在暗中保護她呀。真好呀，牠的善良為牠帶來了一個家。

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