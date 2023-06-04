狗狗在工廠年薪達3萬　卻因翻垃圾桶被扣掉一半　真相原來極幸福

大家好，我是糖刺梨。害，今天又是人不如狗的一天。你敢信這隻中華田園犬竟然月薪3000，且已經領了3年的工資？



別以為我張口就來，不信來看看牠的工資條，這可是帶公司財務公章的。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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可看清這張工資條後我差點沒笑死。

狗子雖然已經是年薪三萬，走上狗生巔峯的白富美，卻因為沒素質被扣了不少工資。上面寫着，由於牠欺負了貓咪、堵門，還翻廁所垃圾桶被扣了1800，到手工資直接打對摺哈哈哈！

「律師！我要律師！」，工資扣得這麼狠，大美麗不會是進了一家「黑廠」吧？

我去搜索了員工對狗狗入職期間的一系列記錄，發現瞭解越多就越喜歡這家公司。大美麗原本是工廠裏一位保安大爺的狗，不幸的是，大爺三年前患病離世了。

大美麗卻沒有失去主人，因為工廠裏的老闆和員工都成了牠的主人。狗糧、衣服、食堂的大雞腿，只要是牠喜歡的美食，不僅沒少，還變多了。

逢年過節員工們還會給牠改善伙食，排着隊給牠發紅包。大美麗會回頭看看每一個對牠好的人，彷彿在説：「你人還怪好的嘞！」

也有員工擔心留牠在工廠不安全，過年時會帶牠和剛出生的寶寶回家，還不忘捎上牠最愛的玩具。

但我們大美麗從不白吃白喝，自從主人走後，牠就承擔起了保護工廠的工作，成為了一名女保安狗狗。平時大家上班的時候，牠裏裏外外忙着巡邏。

自從牠入職了以後，工廠變得很安全。晚上牠會嚴守大門，可疑的人一個也別想進。以前工廠裏的拉貨三輪車和快遞時不時就下落不明，大美麗上車後360度盯梢，車子和快遞都完好無損。

這家工廠還生產寵物用品，大美麗自然而然做起了模特。看看誰家員工上崗有牠這麼積極，員工們給牠試衣服的時候，牠總是笑眯眯的。

公司還製作了一款幫助癱瘓毛孩子活動的束帶，大美麗也會主動上前配合穿戴。「我覺得還可以再改改。」

四捨五入一下，大美麗為癱瘓殘疾的毛孩子們做出了不小的貢獻呢！牠甚至搶起了貓咪的活，這身手，一抓一個準，工廠裏的貓咪都快失業了。

「今天就讓你笑着進來，哭着出去！」

或許是知道進了工廠就有鐵飯碗，大美麗出門遛彎的時候，還會時不時地撿一些流浪狗回來。有時候是一些田園犬。甚至還拐來了一隻喜樂蒂。

也不知道牠給邊牧畫了什麼大餅，才讓狗狗屆天花板的邊牧也自願來進廠打工。

工廠對待流浪毛孩子也會和大美麗打好配合。無論這些狗狗是什麼品種，大美麗負責撿，工廠就負責為牠們發尋主啓事，或是給流浪狗狗找領養。

就這樣，由於大美麗在職期間表現突出，2021年1月公司剛開工，就發了這則特別的公告，上面寫着：狗狗大美麗已經在工廠待了整整5年，為了不讓牠流浪，公司決定每年給予大美麗3萬塊，作為牠的日常開支。工廠還告知大家，凡是本廠員工養了狗，一律可以帶到工廠看管，公司還能免費提供狗糧和狗衣服等等。

「狗來富」絕對是一句真理。一間上上下下都會關愛流浪毛孩子的工廠，產品一定滿懷真誠，效益也會越來越好。果不其然，工廠熬過了三年口罩期後，現在業務越做越大，將要去往更大的產業園區。

「也有我的功勞哦，厲害吧！」

工廠也承諾，一定會讓大美麗安享好晚年，以前大家一起吃苦，現在更會一起享福。太好了，希望天下所有的流浪毛孩子都是大美麗！

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