往雪橇犬身上扔東西一秒消失 牠邊走邊掉 網民：身上藏百寶袋？
撰文：聯合新聞網
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狗狗身上毛髮厚什麼都能藏？飼主嘗試將一台手機丟到雪橇犬身上，竟然一秒埋沒消失在毛海中，像是在表演魔術般。
一名飼主為了驗證長毛狗毛髮的深度，將一台手機扔到趴在地上的阿拉斯加雪橇犬身上，沒想到白色手機瞬間埋沒在狗狗雪白的毛髮中消失無蹤，融為一體完全不著痕跡。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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雪橇犬的毛中不光可以藏手機，飼主呼喚狗狗讓牠站起來，身上頓時掉出琳瑯滿目的物品，包括小玩具、電池、口紅、眼影盒等十多樣物品，而且還邊走邊掉，讓他驚呼「狗毛裡真能藏這麼多東西阿」。
網友表示：「湯姆貓與傑利鼠卡通演的都是真的」、「老鼠也能在裡面游泳吧」、「好像玩遊戲打怪掉裝備」、「深藏不露欸」、「薩摩耶應該也可以玩一下」、「阿拉A夢是你」。
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