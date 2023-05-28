散步途中牽繩掉了　邊牧秒掉頭奔回飼主身邊　更對同伴黑柴這樣做

有句話說「邊牧是邊牧，狗是狗」。一名飼主將邊牧跟黑柴犬一起帶出門散步，中途故意鬆開牽繩，結果聰明的邊牧馬上叼著牽繩回來，而柴犬則是拖著牽繩到處逛，邊牧回到主人身邊發現柴犬沒跟著回來，立刻又折返回去將在遠處的柴犬拖回家，兩隻狗的智商高下立見。



最近有一段影片在臉書上瘋傳，一名飼主戴著自家飼養的邊境牧羊犬跟黑柴犬出門散步，為了測試狗狗會不會自己回到主人身邊，在散步到一半的時候故意將兩隻狗的牽繩鬆開，結果邊牧發現飼主鬆開牽繩後，立刻掉頭用嘴巴叼起牽繩跑回飼主身邊待命，黑柴則是自顧自的繼續晃到旁邊的花圃玩耍。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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邊牧回到飼主身邊後發現柴犬沒跟著回來，立刻掉頭回去到遠方的花圃附近找到柴犬，隨後叼著柴犬身上的牽繩一路又拖又拉的帶回飼主身邊，兩隻狗狗的臨場反應立刻呈現強烈對比。網友表示「邊牧的聰明從這些影片看得清清楚楚」、「邊牧是邊牧，狗是狗」、「養一隻邊牧還能幫你遛其他狗」。

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