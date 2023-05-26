長毛食蟻獸闖民宅？無P真實照瘋傳　身分並不普通：曾是皇室國寶

到底是什麼生物？最近一張照片在社群網站上掀起網友熱議，一隻長相神似食蟻獸的生物趴在地上，但牠身上卻長出捲毛，詭異的模樣讓不少網友看呆。



大陸微博一名網友「小錘的Yika子狗」貼出一張照片，只見一隻長得像巨大食蟻獸的生物趴在房間地板上，身上的毛卻是捲曲的，臉部長得像狗但卻擁有很長的面部，奇特的長相讓不少網友瘋猜到底是什麼生物。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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這張照片也在臉書社團「動物梗圖星球」引起不少網友討論，網友留言表示「什麼品種的老鼠好大一隻」、「新品種食蟻獸」、「這真的不是食蟻獸嗎」、「漫畫『獵人』裡面基路亞（奇犽）家的看門狗」，有眼尖網友發現其實這是非常稀有的蘇俄牧羊犬，也稱為蘇俄獵狼犬。

蘇俄牧羊犬（Borzoi）又叫做波索獵犬，原先是用來追蹤狼群的狗，後來成為速度和雅致而培育的美麗視覺獵犬。蘇俄牧羊犬的祖先普遍被認為與俄羅斯王室有關，該犬在1842年被當成禮物送給英國亞歷山德拉公主，可以說是俄羅斯皇室的國寶犬。

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