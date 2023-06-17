狗狗消暑有特別方式　給牠一碗冰水竟然不喝　網民：小心得風濕

大家好，我是糖刺梨。現在的天氣，真是熱死狗子了。不少聰明的狗子已經開始研究降火的辦法了。



這不，擔心狗子中暑，主人給狗子準備了一大碗冰水，碗裏的冰塊都是新鮮出櫃的。主人正等着狗狗暢快淋漓地喝一頓，誰知道，小傢伙聞了聞後，把四隻腳腳都伸了進去。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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「嗯...爽！」主人驚了，沒想到狗子冬天看主人泡腳，夏天牠就學習用上了。

網友們也友情提示了主人，讓狗狗悠着點泡腳，別年紀輕輕就染上風濕了。還有狗子遛着遛着就找不見狗影了，轉頭一看，這貨正在水溝裏趴着乘涼呢。

汪：水溝裏趴著快很爽！（抖音@Ruianxinwen）

「肚子冰冰涼，爽的嘞。」也太會享受了吧！有的狗子解暑方式，主打就是一個入鄉隨俗。一隻位於廣東的狗子，口渴的時候不喝水，人家喝起了解暑的涼茶。

廣東汪有另類消暑方式！

牠專屬的涼茶碗，還是一個熬茶的小砂鍋。主人説，這碗涼茶是車前草熬的，味道不苦。

狗狗趴在地上，心情好的時候就來兩口，看着就很清涼解渴。網友@曲奇超好吃 家的金毛竟然是個養生專家，天氣熱的時候會給自己找草藥降暑氣。

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這天網友帶牠出門遛彎的時候，狗子徑直就向草叢走了過去。就在主人以為牠要拉屎的時候，沒想到小傢伙是去幹飯去了，看準了植物就開始炫嘴裏吃。

見牠吃得津津有味，網友略微有點擔心，畢竟有些植物有毒，狗子不慎吃了進醫院怎麼辦？於是，主人拿出手機就開始識別，想要弄清楚是什麼植物。好傢伙，這種植物叫構樹，不僅沒有毒，還有抗氧化、消炎的作用。

小雞毛吃得一臉陶醉，見主人在旁邊傻站着，牠彷彿在説：

「你也別杵着了，來一起炫點。」

太聰明瞭，要是下次我生病了，是不是可以打電話給金醫生，讓牠給我開一副解暑的中藥啊？

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