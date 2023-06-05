寵物趣聞｜師傅幫哥基揮香唸咒收驚影片爆紅　網嘆：心靈被融化了

近年越來越多人把毛小孩當成自己親生小孩一樣疼愛，以致過往只會用在人身上的事物，漸漸的也都會用在寵物身上了。像是台灣常見的收驚儀式過去只是信徒限定，但近日有網友在抖音分享一段影片，只見收驚對象並非人類，而是一隻小哥基，短短17秒的影片一po出，瞬間爆紅，甚至還吸引到外國網友也來朝聖。



只見影片中，師父一手捧著小哥基，另一收抓著一把香，對著哥基的頭上寫字畫符，過程中也不斷念出收驚的咒語，表情相當嚴肅認真，而相反的小哥基一臉淡定茫然，似乎在想，「這些人類又再搞怪了！」雖然牠可能覺得我們人類很奇怪，但這可愛的小傢伙全程都沒有反抗掙扎，十分淡定的等著師傅完成，就連原PO都融化表示，「有看過這麼可愛這麼乖的狗狗收驚嗎？」

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這隻超療癒的收驚哥基，也讓許多國外網友初步認識台灣的收驚文化，紛紛驚嘆表示，「這麼乖是因為有神明加持嗎」、「汪：偶是誰？偶在哪？」「牠也太乖了吧！超級可愛的」、「第一次看到狗狗收驚」、「汪：放過我～」「如果帶去的是哈士奇會變怎樣？」

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