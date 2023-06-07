狗狗穿背心粉紅內褲　客廳乘涼睡死如大叔　背藏心酸真相網民動容

大叔轉世？最近在網路上流傳著一張「大叔狗」的爆笑照片，只見一隻黃色大狗慵懶的躺在地上睡覺，身上卻穿著跟中年大叔一樣的白色吊嘎跟粉紅色內褲，非常隨興的模樣吸引不少網友的關注，但看似搞笑的背後卻有悲傷的故事。



推特一名網友「@ruzri_ruzri」5月23日貼出自愛犬的沒形象照片，只見一隻大黃狗身上穿著白色吊嘎跟粉紅色內褲，躺在地上呼呼大睡，就像是一名喝醉酒的中年大叔一樣完全沒在顧慮形象，慵懶的模樣讓飼主也不禁大笑「有人說想看我家的狗，現在就讓你們看看」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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照片在網路上掀起萬名網友熱議，網友留言表示「簡直像極了夏天的我爸」、「狗狗形象大崩壞」、「這模樣真的完全沒有形象了，旁邊再放一瓶啤酒就是中年大叔了」、「就說狗狗養久了會變大叔」、「完美詮釋了什麼是中年阿伯的fu」。

不過，飼主也解釋了為什麼狗狗會穿成這樣的背後原因，其實是有一段悲傷的故事。飼主說，這隻黃狗其實是領養來的流浪狗，牠本身因為年紀大了有尿失禁問題，所以就給牠穿上狗狗專用生理褲，再加上怕牠著涼就拿了自己的衣服給狗狗穿，狗狗完全沒抗拒所以就這樣穿到現在。

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