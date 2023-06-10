狗狗出席同伴告別式　見遺照秒淚崩　網民：牠們都懂只是不會說話

狗狗什麼都懂只是牠們不會說話。一名飼主養了16年的狗狗過世，他邀請了愛犬生前的玩伴參加葬禮，沒想到狗狗們看到同伴的遺照跟棺木立刻悲痛的撲過去，不斷用爪子輕撫棺木，狗狗們還同聲啜泣起來，就像是察覺夥伴已經不在了，悲傷的畫面讓不少網友直呼眼睛流汗。



Tiktok一名網友「picklepieo」養了16年的愛犬近日逝世，他們悲痛的幫狗狗舉辦了葬禮，同時也邀請鄰居跟好友們一起來參加，狗狗生前最常一起玩的同伴們也都出席了告別式會場。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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出席葬禮的狗狗們看到同伴已經不在，其中一隻有著黑白相間花紋的狗狗衝上前去不斷用前爪輕撫著已經過世的白狗的棺材，就像是在說「同伴一路好走」。

其他隻參加葬禮的狗狗則待在座位上，凝視著眼前的遺照跟棺木嚎泣，儘管狗狗不會說話，但牠們到達現場後馬上理解經常一起玩的白狗同伴已經去了彩虹橋，無不流下眼淚露出相當哀戚的神情，在場所有人們看到狗狗如此難過就更傷心了。

狗狗們哀悼同伴過世的影片在網路上瘋傳，網友留言表示「狗狗不會說話但牠們都懂」、「牠們應該是感應到同伴已經不在了所以才如此難過」、「黑白狗的反應就像是想要再摸摸同伴一樣」、「我如果失去最好的朋友也會像這些狗狗一樣難過」。

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