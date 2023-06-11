聰明拉布拉多是牠教的！1口令1動作飼主看傻　網民：不敢養邊牧了

邊牧是邊牧狗是狗。一名飼主拍下自家邊境牧羊犬「訓練」拉布拉多的影片，只見邊牧眼前擺放了幾個會發出聲光的按鈕，邊牧一個口令一個動作拉拉就全部照作，連飼主都看傻直呼「邊牧真的可以當老師了」。



大陸微博一名網友「王尼美」2日上傳一段影片，她拍下自家邊境牧羊犬訓練拉布拉多犬的影片，只見邊牧眼前擺了四個聲光按鈕，按鈕裡面都錄下了主人的語音。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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邊牧每按下一個按鈕，拉拉就會一個口令一個動作做出對應的指示，像是按了「轉圈」的按鈕，拉拉就會自動自發轉圈，邊牧看到拉拉標準作完轉圈動作後，立刻就按下獎勵按鈕，獎勵按鈕就會說「好狗真棒」，緊接著下一個口令讓拉拉繼續表演特技，嘗試許久完全沒有失敗過，飼主看完這幕簡直看呆了，PO文表示「拉拉半夜驚醒都沒想明白，訓練自己的竟是邊牧」。

影片在網路上吸引超過26萬人觀看，網友留言表示「邊牧還是純外語授課，這隻拉拉也是不簡單」、「為什麼狗狗之間交流都是用人類的語言」、「果然邊牧是邊牧狗是狗，這句話又再度驗證了」、「這就好像我在國際語言學校看到韓國留學生跟美國留學生竟然在用中文交流一樣」、「看這影片害我不敢養邊牧，怕養了牠嫌我笨」。

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