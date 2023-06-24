4個簡易小指令訓練你家狗狗　帶汪星人看醫生這事變得事半功倍

「動物醫院」在狗狗的世界裡，通常被視為最令牠們恐懼的地方。除了到醫院門口便定在原地不動如山，任憑主人怎麼拉都拉不動之外，有些狗兒甚至緊張到上了診療台之後便四肢僵硬，無法放鬆。而要讓獸醫好好檢查牠們的耳朵、嘴巴或者身體時，更是抵死不從，在彼此語言不通的狀況下，最後總要出動好幾個人採用「十字固定」方式才能搞定牠們，讓狗狗、獸醫及主人最後全都筋疲力盡。

文：空空兒／滔客



在這裡跟各位說個小秘訣，其實主人平時可以跟家裡的狗狗練習幾個指令，讓牠們對指令非常熟悉並能快速反應。這些指令乍看之下似乎沒什麼特別，不過在就診時可是能夠幫上大忙的呢！而以下的指令皆為英文，英文因為音節較短，對於狗狗在學習上也比較容易上手。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

※ 請注意，如果家裡的狗狗對於看醫生這件事情有著超乎想像的恐懼及焦躁，請別太過勉強牠們一定要服從指令，以免造成反效果喔！



▼▼▼4個小指令訓練你家狗狗▼▼▼

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口令一「On the bed」

當主人說出「On the bed」時，代表狗狗須立刻回到墊子上。「bed」的材質不限，只要能讓狗狗認定即可，如能具有防滑效果更好。要帶狗看診時，可把牠平常在用的睡墊帶著；等候看診時，將墊子鋪在地上並說出「on the bed」的指令，讓牠回到墊子並趴下，這麼一來，趴在熟悉的墊子上可稍微減輕牠們等待時的焦慮感。另外，狗狗的情緒較為不安時，光滑的地板會讓牠們更為緊張，帶個墊子鋪上，能讓牠們感覺地板不那麼滑了，心情也較為放鬆。

口令二「Sit, down, up」

這三個指令是較為基本且簡單的。狗狗上了診療台之後，常常會出現全身僵硬的狀況而需要出動三四個人抓住手腳，可是其實這樣反而使牠們更緊張。此時用指令讓牠們能夠自己起身（up） 或者趴下（down），是最為省力的。而讓牠們坐下，也就是Sit的指令，可用於接受脖子或者胸腹檢查時。如此一來獸醫能夠更容易接觸到狗狗的身體，而不需要靠著蠻力硬讓牠們翻身，反倒令牠們更感到害怕。

口令三「Shake」

平時在家可訓練狗狗「Shake」，也就是握手。有時候獸醫需檢查狗狗的手及指甲縫隙，若能訓練狗狗握手，讓牠們「心甘情願」地交出雙手，也能夠省下許多麻煩。

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口令四「Stay」

「Stay」表示讓狗狗停住不動或者是待在原地。平時可用於放飯前，讓牠在飯碗前面等著、或者等著出門時讓牠先候在門口。狗狗在醫院接受檢查時，焦慮的情緒容易使牠不安扭動或太過激動，這個指令可幫助牠們稍微「冷靜」一下。在家訓練Stay時，若要解除此指令，可用「ok」代表。如果狗狗stay做的非常好，一動也不動，那麼ok說出口時記得要配上小零食作為獎勵。

※小技巧：stay這指令較偏向命令式，講stay時音調若為向下且較為堅定，可讓狗狗更能夠清楚明瞭



以上的幾個小指令其實都是非常容易學習的，平時在家跟狗狗相處時，便可活用這些指令，讓牠們更能熟悉。而在初期練習時，如果狗狗成功做出指令，別忘了一定要給予獎賞或者口頭上的鼓勵唷！

只要在家訓練好狗狗對於指令的服從度，便能讓看醫生這件事情變得事半功倍。有這種困擾的飼主，就從現在開始訓練自己的毛小孩聽指令吧！

【本文獲「滔客」授權轉載。】