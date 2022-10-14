如何訓練狗狗聽懂自己名字？　取名宜易發音　訓練過程這行為勿做

今天波奇網小編就來說說如何訓練狗狗能聽懂自己的名字，當我們興致沖沖的把狗狗接回家後，第一件事情就是要給牠起個名字，名字取好後就應該對狗狗進行訓練，讓狗狗知道這個是牠的名字，那具體應該怎麼做呢？下面就一起來看看吧。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！



▼▼▼如何訓練狗狗聽懂自己的名字？▼▼▼

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1.給狗狗取名字

我們訓練狗狗的第一步就是要讓狗狗對自己的名字有清晰的記憶，因此給狗狗取名時，最好選用容易發音的單音節或雙音節詞，短促、清脆，讓狗狗容易記憶和分辨，如典典、花花、艾倫、珍妮等。呼名訓練，最好選擇在狗狗心情大好時進行，如在與你嬉戲玩耍時，或是在向你討食的過程中。

2.訓練狗狗的方法

狗狗名字訓練一定要長期堅持，連續反復進行。若狗狗聽到牠的名字時，能迅速轉過頭來，並高興地晃動尾巴，到你的身邊來，那訓練就算初步成功了。這時別忘了給狗狗適當的獎勵，如輕撫狗狗腦袋，或給牠一點好吃的零食，讓狗狗知道「原來這樣做，主人會很高興」，從而讓牠形成條件反射，會「取悅」於主人，直至當你喊牠名字時，牠會欣然靠近。

若狗狗明明聽到你在召喚，卻故意「裝聾作啞」，懶得做出任何回應，這時，不妨借助牽引繩，一邊拉著狗狗向自己靠攏，一邊繼續呼喊狗狗的名字。切忌在做呼名訓練時，對狗狗進行大呼小叫的懲罰，這會讓牠誤認為呼其名就是要懲罰牠而不敢前往，影響訓練效果。

在做呼名訓練時，有時不得不一直重複狗狗的名字，以引起牠的注意和加強狗狗記憶。而當狗狗能做到名字感應後，就不可以再有事沒事亂叫牠的名字了，否則，狗狗會同你上演一場「狼來了」的故事，牠會認為自己的名字不過是供你消遣的一個代名詞，從而對於你傳遞信息的「信號」完全不予理會。

通過文章，大家應該都知道了訓練狗狗聽懂自己的名字的方法了吧，小編提醒，訓練過程中寵物主一定要有耐心，切勿對狗狗發脾氣，打罵狗狗，這樣只會起到反作用。

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