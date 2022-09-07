8個常見的狗狗訓練問題　大小便要訓練多久　獎勵代替懲罰更有效

「為什麼狗狗愛亂咬東西？」「狗狗被罵才會知道做錯事吧？」…是訓練師很常遇到的問題。在處理行為問題前，可以先問問自己真的了解狗狗需求嗎？是不是因為天性沒有被滿足，才會導致看似「搗蛋」的行為呢？



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本篇內容可以了解到：



・可以打罵/處罰狗狗？

・可以教狗狗不能做某些事？

・狗狗訓練課程保證一定能學會？

・狗狗大小便訓練要花多少時間？

・狗狗愛亂咬東西，可以教他吐掉？

・狗狗長大後就會變乖了？

・可以不帶狗狗出去散步？

・狗狗給別人教就一勞永逸了？



▼▼▼八個常見的狗狗訓練問題▼▼▼

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可以打罵/處罰狗狗？

狗狗不知道處罰的意義，例如：當狗狗亂尿在沙發上，受處罰後可能不在沙發尿了，但無法連結「不能在沙發尿尿＝不能在客廳尿尿＝只能在廁所尿尿」所以還是有可能在其他地方亂尿尿，問題依舊沒有解決。

有人會說：「處罰狗狗之後，真的不搗蛋了耶！」不過仔細觀察會發現，雖然狗狗不再搗蛋，正常行為也可能一起消失，例如：不跟主人親近、不喜歡撫摸、不回應等。

正常、快樂的狗狗應有的行為可能隨打罵消失，而調皮只是其中之一。打罵對狗狗來說影響很大，所以建議以獎勵代替懲罰，幫助解決行為問題喔！

可以教狗狗不能做某些事？

有些飼主想訓練狗狗不亂咬東西。但是其實要先反思的是有沒有教狗狗到底能做哪些事？與其一直跟狗狗說不行，不如好好吿訴他什麼可以做，例如：咬玩具。

不能做的事太多，告訴狗狗能做的事反而更加精確。要思考問題行為背後的原因，有沒有可能是焦慮、尋求關注或精力消耗不完，不能單純阻止行為發生，而不思考問題原因，不從根本解決，狗狗行為問題會沒完沒了喔！

狗狗訓練課程保證一定能學會？

訓練師無法保證狗狗上完課一定能學會！

只在課堂做正確的訓練，日常生活卻沒有練習，無法達到良好訓練效果。訓練是教導飼主操作正確指令，而狗狗學習需要時間，能不能學會就看飼主是否能按照正確訓練方式，花時間及心力去練習。

就像重訓目標：「想要兩個月內減脂 3%！」每個禮拜上一堂教練課，但課後沒有好好練習，照樣暴飲暴食，健身教練也絕不敢保證能達到瘦身目標。（笑）

狗狗大小便訓練要花多少時間？

要狗狗越快學會定點大小便，必須花更多心力，例如：觀察狗狗的作息，預估他想上廁所的時間，帶他到你希望他上廁所的地方，並且當狗狗定點上廁所時給予獎勵。

不能讓大小便自然發生後，才說為何學不會。飼主常看到狗狗沒做好的部分，卻沒花時間教導、獎勵狗狗，從自己做起，狗狗才有機會改善！

狗狗學習也需足夠獎勵，如果能給的獎勵次數少，就不能期望越快學會，需要拉長時間來達到訓練效果。

延伸閱讀：幼犬咬人不是因為換牙？小狗咬人時你必要知道的Do’s & Don’ts▼▼▼

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狗狗愛亂咬東西，可以教他吐掉？

確實有把東西吐掉的指令，但重點還是要回歸到狗狗基本需求有沒有被滿足，如果平時沒有消耗精力，狗狗亂咬東西再去追牠、拉扯物品，只會讓狗狗覺得更好玩，造成亂咬東西的惡性循環。

當吐掉的指令一天使用好幾次，就代表狗狗需求沒有被滿足，最好的解法就是透過玩具滿足愛咬的天性、消耗精力，讓狗狗學習到玩具是最好玩的，忘記咬其他物品的樂趣！

狗狗長大後就會變乖了？

幼犬雖然常讓人覺得教不會，但卻是行為塑形最佳時期。想像手拉胚的過程，一開始轉盤轉得快，容易去塑造（訓練良好生活習慣）成理想的樣子，但如果此時沒有好好塑形，很容易歪掉。

長大轉盤變慢後，前面歪掉的部分就較難塑型回來，雖然仍有機會改善，但需要花更多時間練習。在幼犬時就需細心地教導成理想的樣子，長大後維持是更容易的事。

可以不帶狗狗出去散步？

很多家長會說：「我工作很忙，沒有時間帶狗狗散步！」

其實訓練師也沒辦法逼著飼主一定要帶狗狗出去散步。但狗狗若沒有適時消耗精力，就可能會在家搗蛋，可以不帶狗狗散步，但同時就不能期望狗狗很乖不搗蛋囉！

狗狗給別人教就一勞永逸了？

雖然密集訓練可以短時間內把狗狗調教好，但是如果回去沒有花時間練習維持，狗狗又會恢復原本的樣子。沒有任何一個訓練是主人毫不費力就有效果的！寄養、日托訓練都會搭配交接課程，告訴飼主回去該怎麼做、配合，且密切與訓練師聯絡、做調整，才能讓狗狗行為獲得真正的改善。

狗狗問題行為背後，可能有許多原因，我們不能只阻止行為發生，而不去思考狗狗需求有沒有被滿足。如果遇到難以解決的問題，建議諮詢專業的獸醫或行為訓練師，協助判斷、解決喔！

【本文獲「汪喵星球」授權轉載。】