3步教你訓練狗狗室外找東西　這2大事項要注意　循序漸進最重要

如何訓練狗狗室外找東西？經常在一些警匪片中看到狗狗找毒品或者槍支的片段，還有一些地震後尋人的，是不是覺得很厲害？



那當然我們在自己家裡是不需要讓狗狗找毒品槍支的，但是如果狗狗能幫你找一些生活上一些用品，比如下班幫你叼來拖鞋，東西找不見了讓狗狗幫你搜索一下，這個還是比較厲害的一個事情，那我們要怎麼訓練呢？今天就說說室外訓練。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼如何訓練狗狗室外找東西？2大事項要注意▼▼▼

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第一步，不要把想讓狗狗找的東西放得太遠，要以它為中心，拿著要被找的物品，剛開始可以用包好的食物去吸引狗狗，少則幾步，多則幾十步遠就可以了。如何訓練狗狗室外找東西？

第二步，走到一個障礙物之後，放指定東西放好，然後回到狗狗身邊，用手勢和口令讓狗狗開始搜索。

第三步，當狗狗發現物品，並將它銜回來後，主人應該立即用食物和撫摸獎勵他，也可以用撫摸加誇獎的方式肯定他，然後再命令他繼續搜索下一個物件。如此反複訓練。

在狗狗掌握了基本的尋找東西的原則以後，就可以慢慢拉長搜索距離了，提高狗狗找東西的實踐能力。

注意事項

1. 盡量避免讓狗狗兜圈子，因為在SCH考試中，如果發生這種行為，則不能算是合格。

2. 如果狗狗在找東西的過程中感覺困難，要想辦法幫助它，引導它，激發它找東西的熱情，讓他繼續找到物品。如何訓練狗狗室外找東西？

在訓練的過程中，一定不要一開始上來就很困難的訓練方式，前期一定要先讓狗狗能簡單找到東西。否則，一次兩次找不到，強烈的挫折感，會讓狗狗對訓練產生抵觸心理。以至於後面不願意再訓練。

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