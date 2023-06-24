暖心女堅持收編瀕死醜貓　一個月後完美蛻變　網：流浪貓都是寶藏

所有的毛小孩都是驚喜包。一名女子公開自家仙氣白貓的貓生經歷，在牠小時候是一隻流落街頭、全身充滿疾病、眼睛還因為感染到張不開，就像是瘦弱的瀕死老頭一樣，所幸在女飼主的救援下一點一滴慢慢恢復，長大後竟成了仙氣的白貓王子，前後對比的蛻變讓不少網友相當感動。



國外一名網友「sir_silas_kitty」經常在IG帳號上分享愛貓的日常，她養了一隻白色長毛公貓名叫席拉斯(Silas)，擁有一身亮麗雪白的毛皮以及如大海般蔚藍的大眼睛，儼然就是一隻名模貓的模樣，但其實在如此仙氣外表的背後卻有很催淚的故事。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼瀕死醜貓到仙氣的白貓的蛻變經歷▼

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席拉斯的飼主在2014年的時候在路邊發現了年幼的牠，當時的席拉斯還只是一隻不到2個月大的幼貓，因為失去母親挨餓受凍，全身髒兮兮不打緊還染上了惡劣的疾病，導致牠一雙眼睛紅腫不堪，皮膚也被細菌感染掉光毛皮，身染重病瀕死的牠遠看近看都是一隻相當醜陋的小貓。

好在年幼的席拉斯被女飼主發現後立刻帶去獸醫院治療，並將其收編帶回家。席拉斯的女飼主表示，原先沒想到帶回家的這隻小貓會長得如此漂亮，一段時間過去當初醜陋的小貓竟慢慢蛻變成一隻仙氣的美貓，「當時以為重病的牠隨時都會去彩虹橋，沒想到竟是如此的驚喜包」。

隨著時間過去，現在9歲的席拉斯已經是一隻充滿仙氣與威嚴的白毛美貓，全身長長的白毛蓬鬆亮麗，一雙藍色的眼睛迷倒不少愛貓人士，也讓牠在網路上相當受歡迎。網友驚見席拉斯的蛻變，留言表示「這就是遇到有愛的飼主的差別」、「每一隻流浪貓都是寶藏」、「謝謝有女飼主的愛，才能讓瀕死的小貓重獲新生」。

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