養了貓咪8年只見過一次面　鏟屎官為牠拆壁收編　結局暖心有驚喜

八年前，大姐的理髮店裏跑進一隻小貓咪，大約十厘米左右，滿身是傷，眼睛都還沒睜開。進店就鑽到洗手間的化糞池藏起來，自此，再也沒出現過。

雖然只見了這一面，但大姐還是在這八年裏，每天都會把貓糧和貓砂盆放在這裏。第二天早晨，就會看到貓糧減少了許多，貓砂盆裏也多了幾坨便便。

雖然小貓不出來，但理髮店的大門一直都是開著的，牠也不跑。既不離開、也不出現，八年了，小貓到底是什麼情況？



喵先生從來沒有想過，竟然真的會有鏟屎官養了一隻貓八年，但是只見過一面。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

記者：「大姐，你真的養了一隻貓八年嗎？」

大姐：「我真的養了牠八年！」

記者：「那牠長什麼樣子？」

大姐：「我不知道，八年沒見過」



為了搞清楚小貓的現狀，記者在這一小塊區域裝了許多攝像頭，想要一探貓咪的究竟。

這隻養了8年但只見過一面的貓咪，究竟是躲了在什麼地方呢？

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深夜，一隻肥嘟嘟的奶牛貓探頭探腦地出現在了攝像頭中：像往常一樣吃飽喝足後，牠定定地凝視了一會兒外面的世界，接著轉身回到了自己藏身的地方。全程都像一個小偷一樣小心翼翼，既可愛，又心酸。牠到底經歷了什麼，能讓牠在這個狹小的空間裏住了八年？

八年來都在一個化糞池後面藏著，抑制住繁殖的生理需求，抑制住無聊與孤獨，就這麼待著……很難想像，牠八年前衝進理髮店的時候，是經歷了什麼不幸的事情……

雖然知道小貓把這裏當成了全世界最安全的地方，但長時間生活在這個犄角旮旯裏，從來沒有通過風，也沒有曬過太陽，小貓的身體狀況是否健康還是個謎。所以，救援隊決定要把小貓給弄出來，檢查一下牠的身體狀況。

當晚，誘捕籠就給小奶牛安排上了，但……效果並不怎麼好。小奶牛能平安活到這麼大，肯定是有原因的。一隻連繁殖本能都能壓制的貓咪，怎麼會鑽進這個牠從來沒見過的東西裏面？雖然很餓，但誘捕籠裏的食物，不值得牠冒這個險。

救援隊的人決定拆除墻壁，強行抓捕小貓「歸案」。隨著墻壁的破除，八年來，小貓也第一次見到人類。牠小心翼翼地隱藏著自己的身軀，與背景融合在一起。驚慌中，小奶牛慌不擇路地逃跑，直接就被抓捕歸案了。

小奶牛出來了，最開心的就是養了牠八年的大姐了。時隔八年，終於見到了自己的這隻貓。小奶牛被自己養的胖嘟嘟，大姐是最欣慰的人。

獸醫對小奶牛做了全方位體檢，發現牠非常健康，膘肥體壯，沒一點貓病。八年沒出來的膽小貓，對自己保護的可真好呀！

流浪貓有兩次生命，一次是出生，一次是遇見收養牠的人。愛的力量，讓大姐餵養了小奶牛八年。

雖然牠剛剛接觸到外界，還很沒有安全感。但是相信在大姐的悉心照料下，小奶牛一定可以敞開心扉，接納這個疼愛自己的鏟屎官！往後餘生，再無風雨與恐懼，只有陽光與小魚乾！

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】