離世貓咪彷彿又回來吃飯　最後告別：謝謝你陪伴過我，請不要擔心

Hello，大家好，這裏是還沒想好開場白的小番茄~你相信世界上有小貓鬼嗎？



外網曾有一篇很火的帖子：已經離世的小貓又回來吃飯了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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題主是這樣說的：前不久，我家貓出了事故當場死亡。我實在太難過了，就在給牠祭祀用的貓碗裏，放了牠最喜歡的貓糧和蔬菜，和一杯奶。甚至打開了牠生前常走的窗戶……

原本只是為了安慰自己，可似乎牠真的回來了，好幾次碗都空了。也懷疑過是其他流浪貓趁虛而入，但好像並不是，所以是牠回來了嗎？

如果是，我真的很開心，接下來的日子，我依然可以好好供養牠。可如果不是牠想回家看我，而是沒意識到自己已經死去，像往常一樣回家吃飯怎麼辦？

該告訴牠，牠已經死掉了嗎？我也想過不再放貓糧和牛奶給牠，等牠理解了，就會走了。但又捨不得，一想到牠孤零零的餓肚子，很難不心痛。

有沒有更溫柔的辦法，能讓毛孩子好好啟程呢？

帖子一發，引起了很多網友的評論，也不少人都為牠出謀劃策。

其中有一條回覆是這樣說的：

「雖然很抱歉，但題主似乎還沒有做好心理建設，接受貓咪已經離開的事實。不過，我能理解你的心情。

我曾養過一隻貓，牠很健康，最後離開也是自然老去導致的死亡。貓咪死後，我把牠的骨灰罈放在房間裏，為牠準備了喝水的杯子，鮮花等等。

好幾次，我都能聽到牠的鈴鐺碰到飲水盤的聲音。有時候洗澡，也能聽到鈴鐺的響聲，牠生前最喜歡在浴室外守着我了。無數次意識到牠還在，也無數次在想牠應該離開了。

於是，陶瓷回收日的那天，我狠心將牠的飲水盤收走了。之後，我再也聽不到鈴鐺聲，或許說，是我收拾好了心情，不執著了。

我一直在想，如果我不停地為牠沮喪，對牠念念不忘，牠可能就一直無法好好地上路。主人的心情會影響貓咪，我記得牠彌留之際，我很害怕，一直告訴牠，你要堅持。

本來奄奄一息的貓卻掙扎着想站起來，我心都碎了，忙跟牠說：「對不起，你可以不用加油的」，牠又無力地趴下了。

題主的貓可能也是，看到每天都準備的貓糧，牠就會想：「如果不吃的話，主人會不會擔心，會不會難過？」

所以，先整理好自己的心情吧，不要再放貓糧了，也不要再打開窗戶了。這樣做是為了告訴牠：「即使你不在，我也很好，請不要擔心。」

其實，網絡上經常有網友分享自己遇見「小貓鬼」的經歷。

@精靈船：我1歲的寶寶剛學說話，偶爾在家裏說「貓咪貓咪」，有一天又在我書桌旁說貓咪，我問他貓咪在哪裏，他指了指我書桌，那是我的貓最後離開的方向。

@楠木樹下知名的鵝：用這張照片玩AI的時候，我的身後出現了一隻小貓在望着我，那一刻我堅信雖然離開2年多了，但牠一直在身邊陪着我。

@L5L5:貓走的時候，我在一顆小樹下準備埋牠，我說寶貝不要怕，再也不疼了，我聽到牠真真切切的「嗯」了一聲。

@香秀爹：我家老二剛走的那天早上，寵物機器人提示有小貓經過，看視頻卻沒有。

@娃娃頭：娃娃頭去世後，弟弟妹妹從未上過牠生前最愛的櫃子。櫃子上的貓墊還有牠的溫度，牠的骨灰在櫃子裏已經存放了四年。……

你相信有小貓鬼嗎？或者，你希望有小貓鬼嗎？

仔細說起來，我不希望。

與其做一隻小貓鬼留在主人身邊，我更希望牠們能放心離去。或許，會很不捨，也會覺得寂寞。

但我相信死亡不是終點，遺忘才是。永遠都不會忘記身邊曾經有這樣一隻小貓陪伴過我，治癒過我。

小貓咪呀，這一生，真的謝謝了。

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