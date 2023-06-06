流浪貓攔車用最後一絲力氣求救　愛讓一切都變得美好：牠有家了

hi bro 我是蘑菇！貓咪為了自救竟然直接攔車，你敢信？



事情是這個樣子的……

泰勒@stinky_kevin 是一位喜劇演員，有一天去演出的路上突然被一隻小貓攔住了去路。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

+ 16

他趕緊下車查看，貓咪又瘦又小，可憐巴巴髒兮兮的。泰勒從車上拿了條毯子，將小貓包裹起來，送去附近的醫院做檢查。

好在貓貓只是營養不良，有一些皮膚問題，但並無大礙。

演出結束後，泰勒第一時間去醫院把貓接回了家，本來還擔心女朋友會介意，沒想到，她也很喜歡和心疼這隻小貓，甚至主動幫牠洗了澡。

貓貓似乎感受到了他們的善意，非常信任他們。很喜歡粘着他們撒嬌，然後發出呼嚕呼嚕的聲音……最終，他們鄭重地決定收養這隻小貓。

女朋友給小貓準備了很多食物和生活用品。希望牠能在愛護下健康快樂地長大。如他們所願，幾個月後小貓的身體恢復了健康，顏值也越發在線。

「牠非常可愛，像個小大人一樣。牠完全融入進了這個家，會在我朋友來的時候擁抱對方，還會開心地喵喵叫，彷彿在打招呼，十分禮貌且友好。」泰勒驕傲的說。

而且牠非常粘人，軟軟糯糯像個小糰子一樣，總是一副人見猶憐的模樣。每當他們下班回家，小貓不管在做什麼都會第一時間過去迎接，然後親暱地蹭蹭他們的褲腳。

如果泰勒和女朋友在家，每一分鐘都要在牠的視線裏，否則，牠就滿屋子尋找。是就連上廁所，也非要坐在腿上的那種。

平時，如果從小貓的身邊路過，就立馬翻滾露出肚皮，要摸摸。也許，牠也知道他們是牠的救命恩人吧。

泰勒認為，這是一段十分美妙的緣分，他們遇見了牠，而牠治癒了他們。

延伸閱讀：虎斑貓初遇影印機 好奇伸頭探看 下秒驚嚇表現網民笑翻：太可愛

+ 17

延伸閱讀：

小黑貓卡水溝洞口救起來「慘遭斷頭」？網瘋傳驚世照：以為是悲劇結果是社死

有人曬奇葩餐點「起司漢堡排佐巧達濃湯」網大驚：這吃了會出事阿！

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】