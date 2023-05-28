流浪貓領養前超卑微：可以給我一個家嗎？養4個月後牠竟變成這樣

hi bro 我是蘑菇！最近，我總是疑惑：我家小白剛撿回來時明明特別黏人，整天找我要貼貼……怎麼現在彷彿變了一隻貓？根本無法近身，到底是哪個環節出了問題？



當我嚴重懷疑小白被奪舍的時候，無意間刷到了小姐姐@錢小仙養貓日記 在網上「控訴」她家小貓叨叨領養前後的變化。這才恍然大悟，原來，小貓真的有兩幅面孔啊！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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叨叨是一隻長毛的小白貓，四個月前的一天，牠突然出現在小姐姐家窗台上。

因為家裏本身就養貓，小姐姐看到牠一雙圓圓的琥珀眼睛就喜歡得緊，加上小貓的叫聲又軟又夾，她的心都被萌化了嗚嗚，趕緊打開窗戶跟牠打招呼……

說是「一見鍾情」也不過為吧。自那天起，小姐姐每天都會在窗台給小白貓準備些食物，問問身邊有沒有人想領養，甚至被牠誤傷喜提了狂犬疫苗。

一來二去，她們就培養出了感情。小姐姐尋思着，要不自己把牠收編涮了，取名叫「叨叨」。

那時候的叨叨簡直是個小天使，幾乎是有問必答，句句有回應。聲音一如既往地夾，簡直舔到人的心巴上……

看小姐姐的眼神充滿愛意，黏糊得簡直能拉絲！乖巧親人，且貓德滿分……小姐姐一度覺得自己是世界上最幸運的主人啦，隨手一撿就是「頂配」。

可沒想到，這種令人羨慕的小日子，只維持了4個月。叨叨突然性情大變。牠開始對小姐姐愛答不理，甚至覺得回應她不如給自己舔舔毛；想摸牠也不行，回頭就是一記眼神刀；覺得不解氣，抬爪就是一杵子……「我跟你很熟嗎？」

小嘴也不閒着，一張一閉罵罵咧咧的，隔着屏幕都覺得髒。

四個月前，小姐姐：「叨叨！」 貓：「我在這！」；四個月後，小姐姐：「叨叨！」貓：「叨什麼叨，我看你欠刀！」

害，說多了都是淚。

這大概就是傳說中的「裝模作樣五分鐘，榮華富貴十五年」吧哈哈哈！

而且小姐姐的控訴，在評論區引起了強烈的共鳴……

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@有幾個小赤夜：

領養前，看上去楚楚可憐，好像我不帶牠走就跟犯了什麼滔天大罪一樣；領養後，經常一臉的嘲諷和鄙夷，但凡在家說話聲音大一點，立馬就露出一副「真沒素質」的表情，牠是老大牠說了算！

@你們非要取那些奇長無比的名字嗎：

領養前，天真無邪可可愛愛，看我的眼睛裏都是小星星，一副「好愛媽媽，長大要給媽媽報恩」的表情；領養後，長大是長大了，但好像不是來報恩，是來報仇的！「你再瞅我一個試試？」

@虎虎大寶子耶：

領養前，對着一碗貓糧，都吃得猶猶豫豫，膽怯的樣子讓人心疼；領養後，炫飯像個推土機不說，能吃又能拉，我還是先心疼心疼自己的錢包吧。

可是，小貓咪那麼可愛，很難不背牠們的表象「矇蔽」啊！

更何況，明明一個願打一個願挨，怎麼能說是小貓咪的過錯呢！就算牠們露出了「本來面目」，但養都養了，還能離咋地？

就湊合過吧哈哈哈哈！

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