幼貓照顧｜從零開始的新手貓奴必睇　1歲以下幼貓照顧重點懶人包

在家門口撿到一隻才剛滿月的幼貓怎麼辦？要怎麼照顧？



別怕！今天幫你整理了「 1歲以下的幼貓」各時期的照顧重點，手把手教你如何面對幼貓各時期的狀況，下滑看新手貓奴懶人包吧！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼1歲以下幼貓照顧重點懶人包▼▼▼

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1～2 個月齡 #離乳期怎麼餵？

◆ 4週齡：進入離乳期，可將奶水和離乳食品拌在一起，放在淺盤讓小貓自行舔食。

◆ 5週齡：幼貓適應之後慢慢增加離乳食品的比例。

◆ 6週齡：盡量選擇可以做為主食的離乳食品，例如：幼貓罐、幼貓主食等等。

◆ 6～8週齡：正式斷奶，可以每天吃固態食物囉！

2～3個月齡 #斷奶後吃什麼？

幼貓離乳後可以嘗試固態食物，一天餵3～4次，少量多餐！冷凍生食、幼貓主食罐、幼貓飼料都可做為主食。

貓咪的祖先來自沙漠、對口渴的敏感度較低，又是天生的肉食性動物，肉含量高的濕食會是最理想的選擇。從小吃濕食可以避免日後轉食困難，並且從飲食守護泌尿道系統健康。

2～3個月齡 #預防針怎麼打？

離乳後，貓媽媽給予的抗體會逐漸消失，建議在2～3個月齡時，給獸醫評估後施打預防針喔！

預防針分為：三合一、四合一、五合一 。



三合一疫苗：最核心疫苗，用來預防貓瘟病毒、貓鼻氣管炎 、卡西里病毒。

四合一疫苗：可以預防貓瘟病毒、貓鼻氣管炎 、卡西里病毒、貓披衣菌肺炎。

五合一疫苗：相較三合一疫苗，多預防了貓披衣菌肺炎、白血病。



根據疫苗的不同，適合施打的對象也不一樣喔！室內貓適合施打三合一和四合一疫苗。流浪貓則可能因為打架、環境，有被傳染更多病菌、疾病的可能。建議施打五合一疫苗，不過還是以醫生專業的判斷為主喔！

3～5個月齡 #換牙期玩具怎麼挑？

換牙期的小貓特別喜歡東咬西咬，選擇安全耐咬的玩具、可消耗他們的體力。功能型的玩具可以幫助幼貓潔牙、磨抓、紓壓等等。互動型的玩具，可以讓貓咪模擬狩獵的感覺，更能增進和毛爸媽的親子之情喔！

◆ 功能型玩具：✔木天蓼 ✔蟲癭果 ✔貓抓版

◆ 互動型玩具： ✔羽毛逗貓棒 ✔水果貓草包

5～7個月齡 #換毛期怎麼保養？

貓咪約6個月大的時候開始換毛，如果毛球比較多，貓咪可能會吐毛、便秘。

可以定期補充排毛粉，透過天然膳食纖維幫助腸胃蠕動，順利讓廢毛排出體內。 除了補充排毛保健品，定期梳毛也可以減少毛球累積喔！

7～9個月齡 #發情期該絕育了！

發情期的特徵如下：



母貓： ✔ 食慾下降 ✔ 愛撒嬌磨蹭 ✔ 不斷把屁股抬高 ✔ 尾巴朝向某一側

公貓： ✔ 到處亂尿尿或占地盤 ✔ 半夜叫不停



母貓大概6～7個月就已經性成熟，公貓性成熟晚一些，大約7～8個月才會出現發情行為。建議毛爸媽注意貓咪的發情狀況，帶寶貝給獸醫評估絕育時間喔！

9～11個月齡 #讓貓咪養成好習慣？

這時期的幼貓，已經慢慢轉大人囉！可以讓幼貓慢慢養成好習慣～

✔一天餵2餐，逐漸轉換為成貓主食

✔多補水、保養泌尿道

✔每天運動30分鐘

這個階段的貓咪大多已經絕育，會比絕育前容易發胖，多運動、定時定量的飲食很重要！

幼貓1歲了！

看到這裡，你已經是個優秀的新手貓奴囉！

照顧幼貓是個很辛苦的過程，尤其從零開始的新手貓奴，要擔心幼貓有沒有吃飽、睡暖、好好上廁所…，但在這個辛苦的育貓過程，能夠一點一滴更了解身邊這隻毛孩的脾氣，慢慢和他一起成長，也能在幼貓身上得到滿滿的成就感和快樂！

希望毛爸媽們照顧幼貓的過程都能順利！

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