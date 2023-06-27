狗狗在和大地拖玩？一屁股坐下去發現不對路　網驚：地拖都成精了

一名飼主分享狗狗在玩耍的影片，本以為只是單純在玩弄拖把布，直到影片最後才發現對方其實是另一隻狗狗。



從影片截圖中可看到，一隻捲毛狗在玩地上一個比牠身體還大的白色拖把布，狗狗咬住其中一根線頭不斷拉扯，但這個拖把布相當厚重，狗狗拖得有些吃力。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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捲毛狗轉了個身繼續啃那根線頭，還咬住一陣狂甩，最後一屁股坐在拖把布上，讓這個拖把布瞬間復活轉過頭來，原來這根本不是拖把，而是另一隻活生生的狗狗。

網友表示：「這個拖把的脾氣好好」、「都給人家玩到打結了」、「尾巴咬得不疼嗎？」、「拖把成精了」、「沒看到最後都以為是真的拖把」、「髒辮狗狗好可愛」、「牠頭上還紮了兩把刷子」、「抹布vs.拖把」。

這種外貌像拖把布的狗品種為可蒙犬，又稱匈牙利牧羊犬，其毛長如拖把，全身被覆著像繩索一樣，可應付各種氣候的厚被毛，上毛粗捲，下毛密而柔和，最早作為一種牧羊犬，被用於放牧、看守牛羊，現代轉變為玩賞犬和展示犬。

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