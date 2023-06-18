邊牧被主人騙去偷躺爸爸籠子卻慘遭出賣　牠震驚到失魂：被陷害了

中國有名飼主家裡養了一對邊境牧羊犬父子，分別是爸爸「奧利」和兒子「奧斯卡」。由於兩隻狗狗都有各自的籠子，平時就不允許對方隨便跑到自己的領地，然而這天飼主卻趁爸爸奧利在另一處睡覺，竟然哄騙奧斯卡到爸爸的籠子裡。



影片一開始奧斯卡還不太敢進去，但卻還是相信自己有主人罩著，便真的踏進了爸爸的籠子。沒想到主人卻趁假裝和奧斯卡握手，馬上叫醒睡著的奧利，只見奧斯卡驚覺自己被陷害馬上露出震驚的表情，彷彿剛才的信任都在這瞬間瓦解了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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網友們看到這一幕都表示狗狗發現自己被出賣後的表情實在太過無辜，這下跳進黃河都洗不清了，紛紛留言：「信任的崩塌」、「被陷害了」、「最後震驚的眼神」、「所以愛會消失對嗎」笑說主人實在太壞心眼。

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