男子大雨中救起受困小狗欲收養　1個月後被告知牠身份罕見不能養

感謝好心人救助。一名男子日前在滂沱大雨的日子裡看到一隻全身被淋濕、沒有媽媽在身邊的可憐灰色小土狗，這隻小狗還很不幸卡在爛泥中，好心男子立刻下車救援並通知動保中心人員前來處理，沒想到卻被告知牠所拯救的小狗其實不是狗，而是身分非常特殊的雜交種。



根據《The Dodo》報導，美國一名男子張恩（Tory Chang）於5月時開車行經鄉村地區，當時天色很糟糕、正下著滂沱大雨，眼尖的張恩發現一隻毛色灰棕色的小土狗全身濕透還受困在爛泥裡面出不來，他立刻下車徒手將小土狗從爛泥中挖出，並帶回自己車上打算帶回家收編，並取名為「約提（Yoti）」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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不過，張恩看著眼前這隻小狗越看越覺得不對勁，便聯絡了當地的動物保育組織「野生動物救援隊（Wildlife Rescue）」，請他們協助鑑定約提是什麼品種。野生動物救援隊的工作人員請張恩傳一張約提的照片給他們，起初鑑定認為應該是跟野狗很接近的郊狼（Coyote），但因為照片不太清楚，工作人員決定等到接到需要照顧的約提再行確認。

野生動物救援隊的工作人員等了好幾個小時，終於等到張恩將約提抱來，經過一番仔細檢查後，大家竟然都無法查明約提到底是不是真正的狗，因為從身體特徵看起來既像狐狸又像郊狼，但同時也具備狗狗的特徵，因此動保組織決定給約提進行DNA鑑定，交由專業單位去查明約提的真實身分。

經過一個月的鑑定，動保組織人員與張恩終於迎來揭開約提身分的那天，沒想到約提的身分竟是相當特殊的混血種，報告顯示約提是郊狼跟家犬的雜交品種，因為牠的遺傳因子中具有家犬的特徵，「他一定有一位祖先是屬於家犬，因為純種郊狼不會在身上顯現斑紋，不過郊狼跟家犬的雜交種很少出現在野外，可說是相當罕見」。

由於約提的基因中郊狼的部分佔大多數，評估後不適合養在人類家中，最終動保組織人員決定野放約提，讓牠回歸大自然。

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