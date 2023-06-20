狗狗第一次去墓園卻瞬間找到主人墓地　躺下打滾後疑惑：你人呢？

大家好，我是小軟柿子。我一直相信，狗狗與主人之間存在一種特殊的羈絆...



Part 01

不久前，國外一位網友的母親去世了。母親與家中狗狗的感情十分深厚，網友不知該如何跟牠説，不想狗狗傷心，又怕牠不能理解。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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思來想去，她還是決定帶狗狗前往墓地探望。但沒想到的是，剛一進入墓園，狗狗就毫不猶豫地朝某個方向跑去，步伐堅定。

這讓網友想起，以前母親總喜歡跟狗狗玩「捉迷藏」的遊戲，她會故意藏起來，再呼喊狗狗的名字，而牠每一次都能準確地找到。

狗狗一邊跑還一邊回頭確認網友的位置，看她是否跟上。

雖然第一次來，但牠很快就找到了母親的墓地，甚至母親的墓碑都還沒有建好，放眼望去不過是一片草地罷了……

可狗狗卻好像冥冥中被指引着一樣……牠在附近找了好久，都沒有見到想見的人，最後在草坪上打起了滾。「姐姐，快看我找到媽媽了，可是她人呢？」

也許在牠的心裏，母親是在跟牠玩捉迷藏而已。

都説「死亡並不是終點，遺忘才是……」但我想，狗狗一定不會忘記她的。

Part 02

上個月，14歲的吉娃娃「吉米」因突發心臟病，離開了這個世界。主人十分難過，忍痛將牠火化。

她將吉米的骨灰安置在一個花盆裏，並貼上照片作為留念。讓人意外的是，一週後花盆裏竟然長出了一小撮綠色的嫩芽！

主人懵了，因為花盆裏除了狗子的骨灰和土，並沒有播種。她也詢問了家人，但並沒有人動過花盆。

真相究竟如何，似乎已無從得知。

也許吉米並沒有走遠，牠只是化身為一株小樹，想繼續陪在自己愛的人身邊...

Part 03

以前，我們曾分享過這樣一個故事：

2011年，網友的父親被確診為癌症。在抗癌的那段時間，他養了11年的狗子「古納」則一直陪伴在他身邊。

女兒在醫院裏為古納準備了一張小牀，讓父親可以隨時看到牠。

在很多個疼痛難忍的夜裏，父親都是靠着古納的陪伴硬抗過來的。但只要一想到自己會先一步離開這個老夥計，他都十分沮喪。

過了一段時間，父親突然覺得古納不太對勁：牠吃不進東西，經常在小牀上一躺就是一天，腿和爪子也開始出現浮腫。於是，他拜託女兒帶狗狗去檢查身體，結果發現古納也患上了多種癌症。

獸醫説狗是一種忍耐力很強的生物，牠強忍自己的病痛陪伴主人，如今癌細胞已經擴散到全身了，無力迴天。

父親非常難過，卻也更加珍惜與Gunner互相陪伴的每一天。

幾天後的下午，父親和古納像往常一樣隔牀相望，眼裏盡是對彼此的留戀和不捨，直到狗狗緩緩閉上了眼睛，再也沒有醒來…唯一的安慰，是牠在愛的人面前，走得十分安詳。

1個小時之後，父親也悄然離世了……仿古納只是先走了一步，在彩虹橋上等待自己的主人。

在《一條狗的使命》裏，有句話是這樣説的：「我的幾次轉世，就是為了再次遇到你。能將幸福帶給你，我就完成了自己的使命。」



曾有人問：為什麼人能活100年，而狗狗只能活短短的十幾年？

最好的答案就是：因為狗比人更懂得愛，所以牠們不需要活那麼久。而我們卻需要花費更長的時間，去學習愛與被愛……

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