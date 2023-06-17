癌末狗狗最後一次散步　主人派傳單發起全社區一起參與場面超感人

這個社區超有愛！狗狗米洛（Mellow）和主人凱文（Kevin Curry）住在賓州杜邦市（Dupont）的一處社區，每天凱文都會帶著牠在社區裡散步二次。最近，米洛被診斷出患有淋巴癌，在牠要前往彩虹橋之前，凱文決定邀請全社區的人參與牠最後一次的散步。



社區住戶瓦魯內克（KJ Warunek）告訴《紐約郵報》的記者，這是一個感動又令人心碎的故事。凱文在鄰居的信箱裡留下了一張令人心碎的傳單，上面用米洛的口吻寫著，自己已是癌症末期，因此無法像以前那樣每天散步跑跑，「但我很感激有這樣有愛心的鄰居，住在一個互相照顧的社區，你們讓我的生活比任何狗狗都要精彩。如果你願意的話，我很樂意面對面說再見，出來拍拍我的頭或揉揉我的肚子，我將永遠感激不盡。」而信裡還附上5元美金和路線圖，凱文表示可以用來買禮物給狗狗或是捐到公益團體。

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在米洛最後一次散步的當天，瓦魯內克說她在前一個街區就看到起碼有25個人來找米洛，而她看向下一個街區，那裡已經有20個人在等著。

鄰居們拍拍米洛，不停給牠零食，甚至在商店還得到了免費的冰淇淋。雖然氣氛很哀傷，但大家都貼心地背著凱文掉眼淚，不讓他感到壓力。

就這樣，米洛的最後一次散步就在社區鄰居的踴躍參與之下結束，得到全場矚目的米洛開心得蹦蹦跳跳，為牠狗生的最後一段日子留下最美好的回憶。

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