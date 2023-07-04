英短銀漸層真的是掉毛停不了？網民拿出證據來　牠竟然才是大贏家

不管是什麼貓，只要是貓就會掉毛。但是據説銀漸層掉毛更是厲害？



有鏟屎官説，每天回家都能薅出一件毛衣來。還有鏟屎官説，只需兩天，家裏地上就會鋪上一層貓毛地毯。

是真的嗎？來看看養銀漸層鏟屎官們的成果展示。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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博主@尕超人：家有一隻銀漸層，隨手往貓身上扒拉幾下，就會扒出很多貓毛。貓：你扒拉下來又放回我頭上，禮貌嗎？

在家裏所有的傢俱中，沙發可能是貓們最喜歡待的地方。

鏟屎官@一家肥貓：阻止不了貓上沙發，就給貓劃了一個固定區域。人坐人的位置，貓睡貓的地方。

時間一長，貓就把自己的那塊地盤睡出了一個圈。貓：已經劃上分界線了，這就是我的地盤。

養了銀漸層後，千萬別穿黑色的衣服，不然就是下邊這樣......

小紅書@嘿 你也喜歡剁椒面嗎：鏟屎官：你看看，你看看，這都是你身上梳下來的毛。貓：哦，是嗎？既然掉下來了，又跟我有什麼關係呢？

小紅書@想做一隻貓：梳了點浮毛，可是這也梳得太多了吧？

在掉毛季，一次就掉下來這麼一大堆貓毛。這是蒲公英貓貓的實力！

小紅書@陳天在做夢：光用嘴説，不做對比，金漸層不服。

當家裏有多隻多品種貓貓一起養時，對比就會非常強烈。銀漸層的掉毛量＞金漸層和藍金。

小紅書@煢煢孑立：這組對比中，銀漸層的掉毛量依然很多，最大贏家是田園貓。

小紅書@胖墩二喵喵：看到這裏，是不是再也不敢養銀漸層貓貓了？

不要怕呀，雖然牠們掉毛是多了點，但是牠們真的很美很可愛呀！

ins@white_coffee_cat：這隻銀漸層叫Coffee，大大的眼睛，圓圓的大臉，誰看了能不被牠迷住？

站起來打個招呼：哈嘍呀，兩腳獸！這個毛茸茸的大臉，就問你想不想擼？

ins@cobythecat：這一隻貓貓叫Coby，用美貌征服了無數網友。牠什麼都不用做，只看你一眼，就能把人迷得神魂顛倒。

尤其是那雙漂亮的大眼睛，像海洋一樣的藍色，讓人深愛不止啊！而且，還畫了黑色的眼線，讓藍色的眼睛更加漂亮。

帥鍋也有自己的脾氣，有時候好像對鏟屎官有點不滿，拽拽的樣子。有時候，又是一隻搞怪小貓咪。照照鏡子，看看自己有多帥。總有刁民覬覦朕的美貌！不想下牀吃飯，幫朕把飯端到牀上來！

美，太美啦！被這無可挑剔的美貌征服了！

家裏有養銀漸層的鏟屎官嗎？你們家貓貓掉毛多不多呀？

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