撿了窩小貓 裏面有隻罕見的三花公貓 僅40萬分之一概率
撰文：貓與愛的世界
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hi bro 我是蘑菇！眾所周知，因染色體的關係，一般情況下三花貓或者玳瑁貓都是女貓貓。在這兩種花色中出現男貓的概率只有40萬分之一。
但就在上個月，國外一網友卻意外碰到了一隻。
他在自家雜物棚裏發現了一窩貓，貓媽媽帶着4隻小奶貓……►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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因為自己沒什麼養貓經驗，又擔心牠們遇到危險，所以網友第一時間聯繫了當地的動物保護協會。
貓貓們被動保組織帶走後，寄養在一位志願者家裏。志願者帶牠們去醫院做體檢，意外發現其中一隻小三花是公貓！
即使志願者經驗豐富，救助過500多隻流浪貓，卻依然忍不住懷疑醫生是不是判斷有誤，或者是小貓有什麼遺傳性疾病。
經過再三確認，才相信牠真的是一隻公貓貓！
簡單的科普：
決定性別性狀的X染色體和Y染色體，其中X染色體和貓咪顏色有關。
一般公貓只有一條X染色體，所以只能遺傳到最多兩種顏色，而母貓則有兩條X染色體，所以是可以遺傳到三種顏色的。
且幼貓一般是伴性遺傳，即公貓多半遺傳父親的顏色，而母貓則會遺傳母親的顏色，所以這也是為什麼三花這個顏色的貓多為雌性貓咪。
但事無絕對，在遺傳的過程中是有一定幾率出現變異的，這是四十萬分之一的概率。
志願者給這隻特殊的小貓，起名叫Charlie。
然後，在網上發布了牠的領養訊息，作為40萬分之一的稀有SSR，Charlie非常受歡迎，有很多網友提交了領養申請。
志願者為牠選擇了最適合的家庭，Charlie和另一同胞兄弟一起去了新家，從此過上了幸福快樂的生活。
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