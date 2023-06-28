床被貓咪霸佔 柴犬夜深「面壁生悶氣」 直到主人說出這句話氣消
撰文：聯合新聞網
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柴柴脾氣超拗！一隻柴犬的睡床被貓咪占據，氣得躲到牆角生悶氣，不管飼主怎麼叫都沒用，直到貓咪離去才終於消氣。
一名大陸飼主分享，凌晨五點聽到家裡的柴犬「小七」怪叫和嘆氣的聲音，一開燈看到牠坐在牆角，原來是英國短毛藍貓占據了柴柴的床，牠就獨自面壁生悶氣。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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飼主笑著叫小七來睡覺了，但是無論怎麼柔聲呼喚，柴柴就像一尊雕像一樣，待在角落一動也不動。飼主甚至大方邀請小七到他們的床上去睡，看起來真的氣壞了。
最後貓咪自己爬起來走掉了，飼主趕緊告知小七要牠回來，沒想到柴柴就像聽懂了一樣，微微偏頭偷看，一確認貓真的離開了瞬間氣消，最後還是一臉開心地跑到主人床上去睡了。
網友表示：「牠其實耳朵一直豎著聽主人說話耶」、「不敢打貓只敢自己生悶氣，以前一定吃過虧」、「氣成河豚柴了」、「背影滿滿的委屈」、「這狗狗好倔阿」、「家庭地位差距過大」、「好想抱抱牠」。
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