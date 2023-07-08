狗狗考試：金毛尋回犬vs邊境牧羊犬　阿金傻笑發呆等夠鐘交白卷

狗是狗，邊牧是邊牧，一名飼主給家裡三隻狗狗考試，邊牧每題都做對而且分毫不差，反觀兩隻金毛尋回犬同伴沒半題答對，最後乾脆直接傻笑發呆交白卷。



一名女飼主給家裡的兩隻金毛尋回犬和邊境牧羊犬「小北」考試，她先是下了轉圈和反轉的指令，邊牧精準完成，而前方兩隻阿金則「作勢轉圈」並沒有確實完成動作。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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飼主接著下達撅屁股和趴下指令，右前方的金毛一度跟著做卻做錯動作，左前方的則是棄械投降。接下來的起立、坐立、後退、學貓步等，小北都分毫不差完成，反觀兩隻阿金從第三題之後就已擺爛從頭傻笑到尾。

測驗結束後飼主笑金毛「你們倆0分」、「小北滿分通過」，呼喚邊牧過來給牠點獎勵，小北乖巧地走向前坐下等待媽媽的賞賜。

網友表示：「狗狗學貓步太優雅了吧」、「邊牧站後面，前面同學要抄作業都沒得抄」、「阿金要檢查的可能是聽力不是智商」、「研究生和大班放一起怎麼比」、「一個學霸和兩個學渣」、「一個班級裡的智力分佈真實寫照」、「邊牧不僅聰明，最後的歪頭殺太可愛了」。

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