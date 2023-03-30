暖心金毛尋回犬天天目送小主人上學3年不變　網民：這是天使！

國外有名飼主日前在抖音上分享一段影片，拍下家中阿金是個超有責任感的「守護者」，多年來每天早上都一定會堅持目送小主人安全坐上校車後才會安心回家，就像是天上派下來的小天使一樣窩心，讓主人感動直呼「這就是為什麼我們這麼愛這隻阿金寶貝！」



從抖音用戶@jenihullett上傳的影片中可以看到，無論颳風下雨還是負40度的極度低溫，阿金「山姆」（Sam）都三年如一日的每天早起目送最愛的小主人上學，確認她安全坐上校車後才會踏著興奮滿足的步伐回家，等到小主人下課後又會搖著尾巴迎接，彷彿在說「人家等妳好久哦～」忠誠又可愛的畫面讓許多網友看了都感動直呼「這不是狗，是天使！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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飼主表示，原本山姆自三年前成為家族一份子的第一天起，每天早晨都會和家人們一起送小主人上學，隨著小主人長大越來越不願意家人目送自己上校車，只剩山姆還堅持這樣的「護送任務」，讓她看了十分欣慰感動。

影片被分享到網路上後，累積超過573萬次觀看次數，大批網友湧入留言表示「是個熱愛幫忙的小天使呢」、「蹦蹦跳跳的模樣太可愛啦」、「能成為牠的主人真是全世界最幸福的事」、「我看哭了，太感人了」、「是最棒的小男孩」、「所有的狗狗都是小天使！」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】