牧羊犬擺頭示意求讓路　熟練姿勢盡顯專業　路人：我居然聽懂狗話

在過去千百年間，牧羊犬是負責放羊、看管羊隻的犬種，除了擔當農場的警備，還要看管家畜避免牠們逃家，有此可知牧羊犬除了要勇氣十足，還要有一個好腦袋。近日測量製圖員利略（Mati Lillo）在智利南部的農村地區工作，通常工作過程都只有他一個人，但這次不同了，因為他在工作中發現還有其他人也正在那裡工作。



前幾天，利略在鄉間的小路工作，幹活過程中遠處傳來繁雜的腳步聲，順著聲音望過去是一群毛柔柔的綿羊朝他跑來，仔細一看發現帶頭的是一隻小狗狗，不過當汪星人領著羊群朝他走來時，羊咩咩似乎對陌生人利略非常警惕，就算牠們的老大已經走到前面了，牠們還是停滯不前。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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聰明的牧羊犬隨即就注意到羊群因為利略不敢往前，馬上就走到利略身旁擺頭示意他，「你能不能挪個位子？」顯然這隻狗狗非常熟練牠的業務，非常專業的解決問題。利略表示，動物和我們人類其實是一樣的，都是會表達自己，只是取決於我們要不要去理解和欣賞而已。

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