金毛尋回犬剛被領養就離家出走 花27天穿越森林後重回前主人家
撰文：聯合新聞網
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根據《Daily Star》報導，英國一隻金毛尋回犬（黃金獵犬）剛到新家沒多久，竟然就從新主人面前逃家，相隔27天後被發現出沒在40英里（約64公里）遠的前主人住處，沒人知道牠究竟怎麼辦到的。
報導指出金毛尋回犬庫柏（Cooper）被前主人遺棄到收容所，新主人弗萊明（Nigel Fleming）於3月時收編了庫柏，希望能幫同是阿金的狗女兒茉莉（Molly）找個玩伴。然而事情進展並不如預計的順利，4月1號當一家人外出放風，這時庫柏突然暴衝飛過茉莉，就這樣衝出車門跑掉，速度讓弗萊明完全追不上。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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弗萊明立刻找上協尋機構「Lost Paws」幫忙，沒想到27天後竟然在40英里遠的托伯莫爾（Tobermore）傳來庫柏的消息，而這裡正是棄養庫柏的前主人所在地。「Lost Paws」指出，庫柏在這27天當中由鄧甘農（Dungannon）穿越了各種公路、森林、田野小徑，從陌生的地方回到以前的家，「永遠不會有人知道牠怎麼做到的」。
幸運的是庫柏最終和弗萊明重逢，弗萊明發現這些日子愛犬瘦了非常多，將會幫庫柏好好補充能量。
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