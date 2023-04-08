金毛尋回犬用嘴巴偷渡食物　一口吐7、8個紅蘿蔔　 網民：是倉鼠

家中若有一個貪吃的毛小孩，飼主難免需要留心牠們亂撿東西吃壞肚子。近日就有飼主在微博分享一段自家黃金獵犬趁自己不注意偷藏食物的影片，裡頭狗狗偷吃東西的反應，可以說是真的非常能「裝」。



畫面中一隻金毛鬼鬼祟祟從廚房走出來，臉頰腮幫子鼓鼓的，似乎還因為裡面裝得太滿而「露了餡」，讓主人一看就知道自己的愛犬又偷吃東西了，狗狗知道自己藏不住，只好將嘴裡的食物全吐出來，沒想到竟然是一大堆紅蘿蔔。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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網友們看到一塊塊紅蘿蔔從阿金嘴裡吐出來的畫面，也都笑翻留言：「實際能裝」、「哈哈哈這也太多了吧」、「是兔子？」、「跟倉鼠一樣」原來這隻阿金平常就很喜歡吃蔬菜，飼主也經常在頻道上分享家中兩隻狗狗的日常生活，可愛的模樣吸引不少粉絲追蹤。

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