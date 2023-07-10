導盲犬在地鐵車廂遭大媽嫌棄大罵　嚇到委屈低頭　網民：惹人心疼

請善待工作犬！一名盲人飼主帶阿金導盲犬搭地鐵，遭到其他乘客不客氣斥責，狗狗感受到對方的惡意，嚇得低頭搓手手不知所措，令人心疼。



大陸網友分享一段影片，一隻身為導盲犬的黃金獵犬陪主人搭地鐵，遭到不友善動物的一名女乘客狠狠罵了一句「這狗幹（看）啥呢！」，乖乖趴在地上的阿金怯生生看了一眼，立刻把頭低下。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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被兇的阿金心情顯然大受影響，一副坐立不安的模樣，還緊張地搓著前腳，最後默默整隻趴下，彷彿在盡力不影響別人，眼神裡滿是無辜。

網友表示：「可憐的孩子被嚇到不知所措了」、「地鐵都允許導盲犬上車阿，在兇什麼」、「無知的人最可怕」、「看起來狗狗年紀很大了，希望牠早點退休享福」、「人不如狗」。

導盲犬觀念尚未完全推廣，時不時傳出導盲犬遭路人嫌棄的事件，先前曾有一隻導盲犬帶飼主走人行道，被迎面而來的女子指責，當時也害得狗狗超委屈馬上閃身讓道。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】